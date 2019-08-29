Закрылся один из старейших лыжных журналов в мире

В течение почти 30 лет североамериканский журнал SkiTrax сообщал обо всех новых тенденциях, жизни спортсменов и изменениях в индустрии. Впервые он вышел в 1990 году со знаменитым канадцем Пьером Харви на обложке. Однако в августе 2019 редакция издания выпустила пресс-релиз, в котором говорится о закрытии проекта.

Основной причиной названа невозможность печатных изданий конкурировать с цифровыми платформами и такими гигантами интернет-индустрии как Google и Facebook

Журнал «Лыжный спорт» также перестал выпускаться на бумаге. Последний номер вышел в 2016 году.