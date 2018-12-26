Закрывается старейшая газета Казани

С 1 января 2019 года прекращает работу одно из старейших и знаковых городских изданий «Вечерняя Казань». Речь идет как о печатной, так и об интернет-версии газеты. Сотрудникам СМИ на утренней планерке руководство объявило об увольнении. Для редакции эта новость стала шоком, отметил в беседе с KazanFirst осведомленный источник.

Четыре года назад у издания сменился собственник — Камиль Гайнуллин, который в открытых источниках значится, как партнер компании «Нэфис». В мае он решил прекратить финансирование и отказаться от развития СМИ. Об этом было проинформировано руководство, однако от самого коллектива новость тщательно скрывалась, рассказал собеседник Kazanfirst. Журналистам и техническому персоналу «Вечерки» о ликвидации сообщили за несколько дней до наступления Нового года:

Нам в буквальном смысле «подложили свинью». Через неделю мы все окажемся на улице, у нас с изданием подписаны срочные договоры, срок действия которых истекает как раз на днях.

Источник и иллюстрация: Kazanfirst.ru