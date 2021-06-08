Заместитель председателя Еврокомиссии предложила законодательно защитить журналистов от исков «о клевете»

Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова предложила важнейшие изменения в законодательстве Евросоюза, которые повлияют на журналистику.

По словам Йоуровой, журналисты-расследователи и НКО сейчас находятся под мощнейшим прессом со стороны политиков и корпораций, о которых пишут.

Проблема — в судебных исках «о клевете», которые подаются против журналистов, делающих расследование. Никто на этом этапе не разбирается в том, правдивы эти расследования или нет, важнее подать иск, запугать журналиста и приостановить его работу.

Йоурова предлагает защитить журналистов, разработав и приняв законодательные меры, которые не позволят политикам и корпорациям так запросто подавать такие иски.

Основой для этого станет статья 81 законов Евросоюза, которая определяет свободу конкуренции в медиа и других рынках.

«Никто в Европе не должен бояться делать свою работу», — заявила Йоурова 3 июня во время конференции Еврокомиссии.

