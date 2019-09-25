Замглавреда «Дождя» перейдет в «Открытые медиа»

Заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Максим Гликин в скором времени перейдет на работу в «Открытые медиа».По словам одного из источников, работающего в «Открытых медиа», в новом издании Гликин станет заместителем главного редактора, курирующим политическую редакцию, нацеленную на поиск «новостных политических эксклюзивов». Максим Гликин подтвердил свой переход.

«Открытые медиа» — медиапроект, запущенный при поддержке бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Максим Гликин работал в «Вечерней Москве», «Общей газете», «Независимой газете». С 2005 по 2014 год — редактор отдела политики «Ведомостей», с 2014 по 2016 год — заместитель главного редактора РБК, откуда и перешел на «Дождь».

Гликин подчеркнул, что не полностью прощается с «Дождем» и рассчитывает, что сможет продолжать свою работу над программами, в создании которых участвовал: