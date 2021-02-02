Замглавреда Mash Сергей Титов ушел из издания

Заместитель главного редактора Mash Сергей Титов объявил о своем уходе на фоне недавних публикаций, вышедших в издании. Об этом Титов написал в своем телеграм-канале.

Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли). Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси <…>. Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно. Но там решили по другому. Видосы вы видели сами. Работу талантливых людей, <…> все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым ***** [плевать] на журналистов.

Титов подчеркнул, что с большой любовью относится к холдингу, в который входит Mash, и с уважением — к главному редактору Максиму Иксанову, «но все это решали не они».