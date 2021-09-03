Замглавреда «Петербургского дневника» Антон Ратников переходит в RT

Заместитель главного редактора «Петербургского Дневника» Антон Ратников сообщил в своём Facebook об уходе из издания. В редакции он работал 3,5 года.
«Это были чумовые три с половиной года. "Петербургский дневник" — это классная команда, интересные проекты и хорошее настроение. Всех обнимаю. Всех люблю. Ухожу к новым вершинам. Не прощаюсь. Love. Respect» — написал Антон Ратников.
Как рассказал журналист Лениздату, причина ухода из издания — желание «двигаться куда-то дальше»:
Это было замечательное время. Я очень благодарен и главному редактору, Кириллу Смирнову, и всем ребятам, с которыми работал бок о бок. Но Дриусси ушёл из «Зенита», Месси ушёл из «Барселоны», и я тоже решил сменить обстановку. Теперь перебираюсь на работу в Russia Today, буду шеф-редактором telegram-канала «RT на русском». Мне кажется, это будет интересный период в моей биографии.
Источник: Лениздат