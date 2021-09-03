Замглавреда «Петербургского дневника» Антон Ратников переходит в RT

Заместитель главного редактора «Петербургского Дневника» Антон Ратников сообщил в своём Facebook об уходе из издания. В редакции он работал 3,5 года.

«Это были чумовые три с половиной года. "Петербургский дневник" — это классная команда, интересные проекты и хорошее настроение. Всех обнимаю. Всех люблю. Ухожу к новым вершинам. Не прощаюсь. Love. Respect» — написал Антон Ратников.

Как рассказал журналист Лениздату, причина ухода из издания — желание «двигаться куда-то дальше»: