Замминистра связи предложил СМИ не ждать от государства прямой помощи деньгами

Участникам рынка не стоит надеяться на значительные денежные вложения государства напрямую в отрасль СМИ, заявил в интервью НАТ Live замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Я бы не сильно усердствовал по поводу надежд на то, что государство вложит в отрасль (СМИ — RNS) напрямую какие-то большие средства. Кредиты — да, отсрочки – вполне возможно, снижение контролирующих функций, но надеяться на то, что государство придет и как сеятель щедро разбросает деньги по отрасли, этого конечно же, не произойдет», — отметил Волин.

29 мая правительство внесло средства массовой информации в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Внесение в перечень даёт возможность получения ряда льгот в рамках проводимых государством мер поддержки экономики.

«В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа, — полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности», — сообщала ранее пресс-служба правительства.

Также меры предусматривают беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок, отмечалось в сообщении.