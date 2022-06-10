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Мероприятия
Запись вебинара «Опыт диверсификации классического медийного бизнеса»
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№
от
10 июня 2022
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Июн 10, 2022
Реклама и PR
,
Мнение
PR застыл на распутье
Пиарщики избегают прогнозов, но выстраивают стратегию на будущее
Мероприятия
Клуб
Запись вебинара «Опыт диверсификации классического медийного бизнеса»
Только для членов Клуба Журналиста
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