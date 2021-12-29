Записки журналиста: Пол Маккартни и Владимир Путин

Какой мальчишка в 70-е годы не знал «Битлз»! Увлечение длинными волосами меня миновало, но в пионерском лагере под «Yesterday» приглашали девочек на «медляк», ну а как отрывались под «Can`t Buy Me Love», не описать. Позже в СССР стали выходить гибкие пластинки группы в приложении к журналу «Кругозор».

И представьте себе, что творилось в душе, когда мы узнали, что Пол Маккартни выступит с концертом на Красной площади 24 мая 2003 года. Билеты, конечно, сразу были раскуплены. А я стал думать, как же снять сэра Пола в Москве не только на концерте. Накануне состоялся фотоколл. Фотографов поставили на расстоянии 100 метров от артиста, сэр вскочил на подиум и махал ручкой в течение минуты на фоне Мавзолея. Но я краем уха услышал, что вроде завтра утром в день концерта он должен встретиться с Путиным. Через своих друзей я договорился, чтобы меня внесли в список на эту встречу. Утром уже щелкал своим аппаратом в каком-то уютном зале с камином беседу нашего еще молодого тогда президента с сэром Полом. Рядом с ним была его новая жена Хизер. Собеседники пили чай и мило беседовали по-английски. На съемку отвели минут пять. В коридоре я начал упаковывать аппаратуру и собрался уходить. Но нас, нескольких фотографов, попросили не расходиться, а подождать немного на улице. Через какое-то время мы увидели, что из подъезда вышли трое — Путин и Пол с Хизер. Они уверенно шагали вдоль рядов с пушками, Путин что-то говорил Маккартни по-английски. Охрана бежала неподалеку и в кадр не лезла. Троица уверенно перешла Ивановскую площадь и подошла к Царь-пушке. Наш президент стал объяснять гостю, что это за изделие и что она никогда не стреляла. Показывая на ядра, Путин сказал, что это «eggs», но переводчик его поправил: «balls».

Видно было, что Путину доставляло огромное удовольствие показывать гостю Кремль. Они вышли на Соборную площадь. За ними уже бежала толпа мальчишек. «Мама, смотри! Путин!» — кричали они с восторгом. А взрослые, не веря своим глазам, говорили друг другу: «Смотри, Маккартни!» Попрощавшись у Царь-колокола, Путин пошел вместе со всей свитой на работу. Вокруг Маккартни образовалась пустота. Единственный его телохранитель тоже как-то растерялся. А я побежал к машине Пола и крикнул ему: «Hello, Paul!» Он улыбнулся, а Хизер Миллз строго посмотрела в объектив.

Через пару лет они разведутся…