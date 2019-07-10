Запрет рекламы алкоголя в Латвии ударит по СМИ

Предложение Министерства здравоохранения Латвии ограничить рекламу алкогольных напитков приведет к тому, что доходы масс-медиа сократятся почти на два миллиона евро, заявила в интервью Latvijas Radio председатель правления Ассоциации рекламы Байба Лиепиня.

По ее словам, уже сейчас действует целый ряд ограничений в отношении рекламы алкоголя. Например, запрещено рекламировать крепкие спиртные напитки на радио и по ТВ:

У нас реклама алкоголя на телевидении и радио запрещена с 1998 года. И потребление крепкого алкоголя все время увеличивается. Следовательно, можно сделать вывод, что напрямую реклама не действует на потребление.

Она также призвала «не жить в иллюзии, будто люди прекратят употреблять алкоголь».

Глава ассоциации рекомендует взвесить будущие последствия предложения Минздрава. Доходы СМИ могут сократиться на неполных два миллиона евро — в свою очередь, если у масс-медиа упадут доходы, это повлияет на содержание, из-за чего аудитория сократится: