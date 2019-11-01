Запустился новый литературный журнал «Незнание», в команде которого всего три человека.

«Незнание» позиционирует себя как альтернатива классическим толстым литературным журналам, куда молодому автору попасть непросто.

Журнал хочет отбирать авторов, которые пишут «неудобные, самобытные и живые тексты»:

Нас интересуют тексты, созданные на периферии литературного мира, в и вне институций. Тексты, написанные свежо и стремящиеся зафиксировать современность, ее язык, практики и явления.

Мы публикуем прозу, креативный нон-фикшн, поэзию, переводы, критику, а также тексты в других экспериментальных форматах.