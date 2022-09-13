Заработала переадресация с бывшей главной страницы «Яндекса» на портал «Дзен»

После завершения сделки по передаче сервисов «Новости» и «Дзен» началась переадресация с бывшей главной страницы «Яндекс» на сайт dzen.ru, который переходит под управление VK.

Отныне бывшая главная «Яндекса» (yandex.ru) становится порталом dzen.ru и переходит под управление VK. Пользователи, которые пытаются попасть на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически попадать на dzen.ru.

Накануне «Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами. Новым владельцем сервисов «Яндекс. Новости» и «Яндекс. Дзен» стала компания VK, а «Яндексу» перешел сервис доставки еды и продуктов Delivery Club.

Источник: ТАСС