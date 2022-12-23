Зарплата в сфере рекламы выросла на 10% в 2022 году

Годовой прирост средней заработной платы в Москве в маркетинге, рекламе и PR составил 10%. Лидером по темпам роста стала IT-отрасль. В этой сфере зарплата увеличилась на 16,5%, в строительстве — 14,7%, в банковской сфере — 11,3%, а в кадрах — 12,2%, говорится в исследовании SuperJob.

Зарплатные предложения IT-компаний Москвы для junior-специалистов составили от 90 тыс. до 130 тыс. руб. В сегменте рынка труда «IT, интернет, связь, телекоммуникации» в топ-7 наиболее востребованных направлений в этом году вошли инжиниринг, разработка ПО, управление продуктами и проектами, внедрение и сопровождение ПО, системное администрирование, аналитика, информационная безопасность и защита информации.

Ранее по данным опроса «Работа.ру» сообщалось, что зарплату сотрудникам готовы поднять 32% компаний в России. Всем сотрудникам могут поднять ставку 8% работодателей, 14% сделают это для части рабочих.