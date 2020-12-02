Зарубежные СМИ обвинили НТВ в расизме из-за пародии на Обаму

Американская The Washington Post, британская Times и портал Business Insider обвинили шоу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама», которое выходит на телеканале НТВ, в расизме. Причиной стала пародия на бывшего президента США Барака Обаму в выпуске от 28 ноября 2020 года.

В ней на актрисе был блэкфейс — темный театральный грим, который использовался для карикатур на чернокожих, а теперь считается проявлением расизма. На это обратил внимание Алексей Навальный, он опубликовал отрывок на своей странице.

Теперь Times просит УЕФА пересмотреть контракт с владельцем канала, компанией Газпром — одним из крупных спонсоров Лиги чемпионов. Издание считает, что шоу может поставить федерацию в неловкое положение, поскольку Союз европейских футбольных ассоциаций стремится бороться с расизмом. Представитель международной организации Fare, которая ведет с УЕФА кампанию против расизма, призвал Газпром гарантировать, что такого на телеканале больше не будет.

Симоньян отреагировала на публикацию в своем Twitter: