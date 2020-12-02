Зарубежные СМИ обвинили НТВ в расизме из-за пародии на Обаму

Американская The Washington Post, британская Times и портал Business Insider обвинили шоу Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама», которое выходит на телеканале НТВ, в расизме. Причиной стала пародия на бывшего президента США Барака Обаму в выпуске от 28 ноября 2020 года.
В ней на актрисе был блэкфейс — темный театральный грим, который использовался для карикатур на чернокожих, а теперь считается проявлением расизма. На это обратил внимание Алексей Навальный, он опубликовал отрывок на своей странице.
Теперь Times просит УЕФА пересмотреть контракт с владельцем канала, компанией Газпром — одним из крупных спонсоров Лиги чемпионов. Издание считает, что шоу может поставить федерацию в неловкое положение, поскольку Союз европейских футбольных ассоциаций стремится бороться с расизмом. Представитель международной организации Fare, которая ведет с УЕФА кампанию против расизма, призвал Газпром гарантировать, что такого на телеканале больше не будет.
Симоньян отреагировала на публикацию в своем Twitter:
Как человек, являющийся частью этнического меньшинства в России, Тигран регулярно в эфире шутит над своим большим «этническим» носом и своей (и моей) принадлежностью к «черным» (погуглите, если не знаете, какие этнические группы называют «черными» в России). Неспособность «Таймс» понять нюансы разнообразных этнических особенностей в разных странах и попытки издания перенести родовые травмы англосаксонского мира на мир, в котором подобных несправедливостей никогда не было, являются нагляднейшими признаками многовекового расистского империализма. Расизм просто сменил цвет.
Источник: sostav.ru