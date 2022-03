Зарубежные СМИ открыли бесплатный доступ читателям из Украины и России

The Washington Post, Financial Times, Dow Jones, The Economist и другие зарубежные издания сняли платный доступ к ряду материалов для читателей из Украины и России, передает издание Digiday.

Это касается материалов о военной операции на Украине.

«Часть нашей миссии и цели состоит в том, чтобы обеспечить людям доступ к выдающимся журналистским материалам в сложные и трудные времена, поэтому сделать их бесплатными — это простое решение. <...> Несмотря на то что нам не будут платить, мы думаем, что это хорошо для нашей журналистики», — заявил коммерческий директор Financial Times Джон Слэйд.

Представитель The Washington Post указал, что обеспечение бесплатного доступа затрагивает небольшой сегмент международных подписчиков издания, но не назвал конкретное количество.

По словам представителя компании Dow Jones, платный доступ отменен для The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch и Financial News на Украине, а также в соседних странах, где есть большой приток украинских беженцев.