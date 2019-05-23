Как «Заря Кубани» реализует социально значимые проекты

Рассказывает главный редактор издания
Вот уже восемьдесят девятый год журналисты «Зари Кубани» вместе с земляками-читателями ведут летопись нашей малой родины — прекрасного уголка кубанского Приазовья. Наряду с этим мы ежегодно реализуем социально значимые проекты по наиболее актуальным проблемам. Это приоритетное направление в нашей редакционной политике на протяжении уже многих лет.
БЕССМЕРТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Главная задача первого из четырех проектов, по которым мы получили в 2018 году государственные гранты Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, — способствовать упрочению связи поколений; формировать у земляков чувство гордости за свою историю; воспитывать патриотизм на основе отечественных традиций и ценностей православия, богатого опыта кубанского казачества; содействовать духовно-нравственному развитию подрастающего поколения и решению молодежных проблем. Все это соответствует тому, на что нацеливает общество президент России Владимир Путин: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент — это патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре».
В Славянском районе военно-патриотическому воспитанию уделяется серьезное внимание. За основу взяты героические биографии земляков-ветеранов Великой Отечественной и локальных войн, традиции и ценности кубанского казачества. Сотни ребят учатся в казачьих школах и классах, готовятся к службе Родине в военно-патриотических клубах и детско-юношеском центре «Кадетское братство». Большую военно-патриотическую работу проводят Славянское районное казачье общество, ветеранские, поисковые и молодежные организации.
В рамках проекта «Патриотизм: эстафета поколений» вышло 120 публикаций. Почти в каждом номере газеты мы рассказывали о воинах-ветеранах и тружениках тыла, о государственной службе казаков, о поисковой работе и акциях памяти. Заметки, корреспонденции, репортажи, зарисовки и очерки выходили под рубриками «Традиции», «Страницы нашей истории», «Память», «Бессмертный полк». Весь цикл публикаций был посвящен 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.
Особый интерес у читателей вызвал праздничный номер от 23 марта в честь освободителей нашей малой родины — Славянского района. Запевный материал «Они сражались за Кубань, за дом родной, за мирный край» на первой полосе рассказал о легендарном фронтовике Николае Федоровиче Тихненко, начавшем боевой путь шестнадцатилетним мальчишкой.
К 75-летию освобождения Славянского района мы провели газетную акцию «43 героических дня» — столько длились бои на нашей территории. Напомнили землякам историю освобождения каждого населенного пункта муниципалитета. Ввели рубрику «Памятные места Славянского района», в которой поведали читателям о 52 памятниках на братских могилах советских воинов, о погибших солдатах, истории захоронений. Этот формат военно-патриотической тематики оказался наиболее близким землякам, так как в каждом поселении района есть музеи боевой и трудовой славы, памятники и памятные места, за которыми ухаживают местные жители.
Большое внимание читателей привлек цикл публикаций, посвященный 95-летию памятника Таманской армии в Славянске-на-Кубани — первого военного памятника Советской России. Начался он статьей «Визитная карточка города» от 8 июня. «Визитная карточка» — потому что именно этот памятник изображен на гербе районного центра. Многие жители района — потомки участников Железного потока. Подписчики устраивали семейные читки статей на эту тему, вырезки с ними пополнили домашние альбомы. Читатели, покупающие газету в киосках «Роспечати», спрашивали у киоскеров номера с публикациями про Таманскую армию. Молодежь открывала для себя славную историю нашей малой родины из постов на сайте «Зари Кубани» и в группах газеты во всех социальных сетях.
Лучшие материалы проекта (более ста) мы отправили на ежегодный краевой конкурс по военно-патриотическому воспитанию на приз имени маршала Г. К. Жукова и заняли первое место среди СМИ Кубани.
ОТ ФИЗКУЛЬТУРЫ ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА
Цель второго важного тематического направления, по которому газета реализовывала социально значимый проект «Здоровая нация — сильная страна», — пропаганда массовых видов физкультуры и спорта, здорового и активного образа жизни. В Славянском районе восемь спортивных школ. Наши юные теннисисты — основа сборной края и России. Славянцы неоднократно становились в различных видах спорта чемпионами мира, Европы, страны, Южного федерального округа и Краснодарского края. У нас культивируются 24 вида спорта, действуют 15 спортивных федераций, но не все они развиваются в равной степени. За последние годы построены многофункциональный спортивный комплекс, плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, реконструированы городской стадион, спортзалы в школах, оборудуются дворовые спортивные площадки, площадки для занятий воркаутом. Вместе с тем материально-техническая база многих спортивных объектов требует улучшения. Не до конца решена кадровая проблема. Необходимо строить спортивные и тренировочные площадки шаговой доступности.
Все это находило отражение на тематических страницах «В здоровом теле — здоровый дух», в публикациях под рубриками «На спортивной орбите», «Здоровый образ жизни», «Спорт против наркотиков», «Спорт в лицах», «Счастье жить», «Паралимпийцы», «Здоровая нация — сильная Кубань!».
«Яркие победы славянских спортсменов» — первополосный материал в номере от 8 февраля, рассказывающий о земляках, добившихся высот в различных видах спорта, о «Спортсмене года» легкоатлете Александре Грипиче, ставшем серебряным призером чемпионата Европы по прыжкам в высоту с шестом, неоднократном призере чемпионата России.
Специальный выпуск полосы «В здоровом теле — здоровый дух!» от 6 апреля посвящен новости о том, что Краснодарский край признан лучшим регионом России по развитию физкультуры и спорта.
Второй год подряд мы провели первенство Славянского района по футболу имени Героя труда Кубани А. А. Кладя на кубок газеты «Заря Кубани». Опубликовали репортажи со всех матчей. Наградили в конце турнира победителя.
Конечно же, не обошли вниманием мы и чемпионат мира по футболу, матчи которого проходили и у нас в Краснодарском крае, в Сочи. Большой читательский резонанс вызвал очерк «Наши парни в большом футболе» от 15 июня о воспитанниках славянской футбольной школы братьях Миранчуках, которые вошли в состав сборной России на ЧМ-2018. Наш корреспондент связался с первым тренером футболистов и с ними самими. «Заря Кубани» публиковала репортажи с матчей чемпионата, комментарии болельщиков и специалистов, рассказы о земляках, принимавших участие в чемпионате в качестве волонтеров, медиков, полицейских. И, конечно, впечатления славянцев-болельщиков, побывавших на играх мирового первенства.
Более сотни публикаций проекта «Мы выбираем спорт!», без сомнения, способствовали приобщению к занятиям физкультурой и спортом немалого количества земляков. В 2018 году Славянский район признан спортивным лидером Кубани, более 62 тысяч человек у нас регулярно занимаются спортом (больше половины жителей!), завоевано 950 медалей международного, российского и краевого уровней, что на 85 больше, чем в 2017 году, 21 спортсмен района входит в состав сборной России, 158 — в состав сборной края. Шесть спортсменов выполнили нормативы мастеров спорта, 45 — кандидатов в мастера спорта. Подготовлено 650 спортсменов первого разряда и более четырех тысяч — массовых разрядов.
ЗАКОН И ПРАВОПОРЯДОК
Одно из приоритетных тематических направлений в нашей газете — «Закон. Правопорядок. Безопасность». Так назывался третий социально значимый проект 2018 года, реализованный «Зарей Кубани».
Будучи на протяжении ряда лет председателем общественного совета при ОМВД по Славянскому району, я особое внимание уделяю обеспечению гласности и прозрачности в работе правоохранительных органов, формированию у земляков активной гражданской позиции, укреплению обратной связи и взаимодействия силовых ведомств с населением. Мы вовлекаем широкий круг читателей в обсуждение проблем борьбы с преступностью, содействуем правовому просвещению населения.
В 2018 году газета посвятила этой тематике 130 материалов. Выходили тематические полосы «Закон. Правопорядок. Безопасность», «Дорожное движение». Наши постоянные рубрики — «Человек и закон», «Из зала суда», «В отделе МВД», «Безопасность дорожного движения», «Прокурорский надзор», «В следственном отделе», «Юридическая консультация».
Традиционно реализацию данного проекта мы начинаем с тематической полосы «Новое в законодательстве» (12 января).
Резонансным оказался полосный материал о круглом столе в редакции с участием председателя Славянского городского суда Сергея Завгороднего «Вершить правосудие, или Каково это — быть судьей?» от 23 января. Читателей привлек взгляд на работу судей, что называется, изнутри. Были вопросы и по резонансным делам, и по конкретным жизненным обстоятельствам. Ответы на них подписчики газеты и посетители ее сайта нашли в дальнейших публикациях рубрик «Из зала суда», «В городском и районном судах».
Отдельное направление в профилактической работе — финансовая грамотность. Предупрежден — значит вооружен. На это нацелена полосная публикация «Мифические миллионы добрых… мошенников» от 29 июня, вызвавшая немало откликов читателей.
Выходили корреспонденты «Зари Кубани» и в ночной рейд по улицам города в рамках реализации краевого «детского» закона: «Безопасный и спокойный Славянский район» от 13 июля.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Как известно, вечный вопрос редактора — о чем писать, где брать интересные темы, истории? «Заря Кубани» решила в 2018 году наряду с традиционными для нас тематическими направлениями разработать и реализовать на своих страницах проект «От школьной скамьи до рабочего места». Ведь наш небольшой город с населением менее 70 тысяч жителей вот уже двадцать лет имеет неофициальный статус студенческого. В Славянске-на-Кубани четыре учреждения среднего профессионального образования, среди которых старейшие в городе Славянский сельскохозяйственный и Славянский электротехнологический техникумы, где готовят ребят по востребованным рабочим профессиям и специальностям. Также действует филиал Кубанского государственного университета. Помимо этого в Славянском районе расположены 38 учреждений дошкольного образования, 36 школ, восемь учреждений дополнительного образования. Помочь этой образовательной системе раскрыть свой потенциал, способствовать профориентации школьников и студентов, повысить престиж образования — такова цель и суть нашего проекта.
Его реализацию мы начали с «инвентаризации» учебных заведений, расположенных в городе и районе, подключили к разработке тематики специалистов районного управления образования и педагогическую общественность. Партнером проекта стали органы ученического и студенческого самоуправлений.
Не все поначалу шло гладко, не все наши партнеры, да и читатели сразу поняли значимость предложенного проекта. Но уже скоро у нас появилась масса добровольных помощников, в том числе и юные корреспонденты «Зари Кубани». В наших группах в социальных сетях и на сайте газеты читатели обсуждали результаты ЕГЭ и ГИА, итоги педагогических и творческих конкурсов. Широкое обсуждение вызвали очерк «Мальчик, которому снится… школа» о четверокласснике Максиме Мерце, который стал участником программы «Школа науки и творчества «Сириус», и материал «Подготовка специалистов: вопросы и ответы», рассказывающий о том, куда идут выпускники, получив диплом, и каких работников не хватает в районе.
БЛАГОЕ ДЕЛО
Отдельно хотелось бы сказать о постоянно действующей акции на страницах газеты, да и в жизни сотрудников «Зари Кубани» — «Милосердие». Памятным для меня был конец предыдущего года, когда посчастливилось участвовать в районном благотворительном аукционе в помощь больным детям и ребятам из нуждающихся семей. Каждый, кто купил детские поделки и картины, внес лепту в общее благородное дело. Репортаж с аукциона занял полосу.
В свое время мы участвовали и в благотворительном марафоне в помощь молодой землячке Ане Клименко. Девять лет назад девушка попала в страшную автоаварию. Ее жизнь висела на волоске. Но благодаря силе духа, помощи медиков, поддержке родных и близких, земляков, в том числе коллектива «Зари Кубани», свершилось чудо: она выжила. Прикованность к инвалидной коляске не стала деятельному человеку приговором. Аня научилась ходить с помощью опоры, овладела профессией стилиста, развила активность в социальных сетях, участвовала в Москве в модных показах, стала призером фестиваля «Мир равных возможностей», лауреатом премии губернатора Краснодарского края, удостоена звания «Молодое имя Кубани». Обо всех шагах в ее новой жизни сообщала районная газета. А 6 января 2018 года на первой полосе мы дали ее портрет и новый рассказ о сильной духом женщине. Потому что она получила награду, на фоне которой меркнут все прежние достижения: Анна познала счастье материнства, родив прекрасную дочурку!
Как личную, трагедию в Кемерове восприняли журналисты «Зари Кубани» и все славянцы. Мы тоже купили детские игрушки и возложили на центральной площади нашего районного центра к импровизированному мемориалу. А 30 марта в газете вышла спецполоса «Славянск-на-Кубани скорбит вместе с Кемерово».
Помимо Ани Клименко у «Зари Кубани» есть еще один «крестник». В 2017 году в редакцию с просьбой о помощи пришел молодой офицер, вернувшийся из Сирии, Стас Кузнецов. Поделился своей бедой: рак крови. Газета организовала на своих страницах, сайте и в группах в социальных сетях сбор средств на операцию земляку. И необходимая сумма была собрана! Операция прошла успешно. Стас восстановился на службе. И снова пришел в редакцию — поблагодарить. Мы порадовались за парня и порадовали своих читателей публикацией «Стас Кузнецов: все будет хорошо!» от 20 апреля.
В августе мы собрали в школу первоклассника из нуждающейся многодетной семьи. А в декабре по уже сложившейся доброй традиции приняли участие в благотворительной акции «Елки желаний». На сей раз осчастливили новогодним подарком двенадцатилетнего Диму, которого воспитывает бабушка, о чем рассказали в первополосном репортаже «Елка зажигается — желание исполняется» от 21 декабря.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЦИФРА
С весны прошлого года стремительное развитие получили интернет-площадки «Зари Кубани». Все более интерактивным становится наш сайт, растет число участников групп газеты в социальных сетях. В YouTube-канале публикуются видеоролики обо всех значимых событиях. Накануне Нового года мы провели в соцсетях конкурсы «Мой папа — Дед Мороз, а мама — Снегурочка», «Нарисуем Новый год», «Семейный праздник». Победители получили приятные новогодние призы от редакции и спонсоров. А победительница конкурса «Новогоднее преображение» многодетная мать Диана Русина окунулась в настоящую сказку: прическа, макияж, фотосессия, красивое вечернее платье, украшения, обувь. Вниманию земляков были предложены видеомастер-классы по изготовлению бумажных снежинок, приготовлению оригинального блюда к праздничному столу, макияжу и прическе. 28 декабря сотрудники «Зари Кубани» провели онлайн-трансляцию с елочных базаров, а 31-го — с празднования Нового года на Театральной площади возле главной городской елки. Видеотрансляции продолжаются в 2019 году.
Сегодня аудитория наших пабликов превышает 25 000 человек, и каждую неделю число активных читателей, пользователей и комментаторов растет.
Мы очень дорожим мнением читателей о газете. Поэтому готовы корректировать содержание, идя навстречу их пожеланиям.
Районная общественно-политическая газета муниципального образования Славянский район «ЗАРЯ КУБАНИ» издается с августа 1930 года. Выходит по четвергам. Тираж одного номера – 4740 экземпляров.
Учредители: ООО «Редакция газеты «Заря Кубани», администрация муниципального образования Славянский район, ООО «Редакция газеты «Заря Кубани».
Издатель: ООО «Редакция газеты «Заря Кубани».
Сайт: zaryakubani.ru