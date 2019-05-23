Как «Заря Кубани» реализует социально значимые проекты

Резонансным оказался полосный материал о круглом столе в редакции с участием председателя Славянского городского суда Сергея Завгороднего «Вершить правосудие, или Каково это — быть судьей?» от 23 января. Читателей привлек взгляд на работу судей, что называется, изнутри. Были вопросы и по резонансным делам, и по конкретным жизненным обстоятельствам. Ответы на них подписчики газеты и посетители ее сайта нашли в дальнейших публикациях рубрик «Из зала суда», «В городском и районном судах».

Отдельное направление в профилактической работе — финансовая грамотность. Предупрежден — значит вооружен. На это нацелена полосная публикация «Мифические миллионы добрых… мошенников» от 29 июня, вызвавшая немало откликов читателей.

Выходили корреспонденты «Зари Кубани» и в ночной рейд по улицам города в рамках реализации краевого «детского» закона: «Безопасный и спокойный Славянский район» от 13 июля.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Как известно, вечный вопрос редактора — о чем писать, где брать интересные темы, истории? «Заря Кубани» решила в 2018 году наряду с традиционными для нас тематическими направлениями разработать и реализовать на своих страницах проект «От школьной скамьи до рабочего места». Ведь наш небольшой город с населением менее 70 тысяч жителей вот уже двадцать лет имеет неофициальный статус студенческого. В Славянске-на-Кубани четыре учреждения среднего профессионального образования, среди которых старейшие в городе Славянский сельскохозяйственный и Славянский электротехнологический техникумы, где готовят ребят по востребованным рабочим профессиям и специальностям. Также действует филиал Кубанского государственного университета. Помимо этого в Славянском районе расположены 38 учреждений дошкольного образования, 36 школ, восемь учреждений дополнительного образования. Помочь этой образовательной системе раскрыть свой потенциал, способствовать профориентации школьников и студентов, повысить престиж образования — такова цель и суть нашего проекта.

Его реализацию мы начали с «инвентаризации» учебных заведений, расположенных в городе и районе, подключили к разработке тематики специалистов районного управления образования и педагогическую общественность. Партнером проекта стали органы ученического и студенческого самоуправлений.

Не все поначалу шло гладко, не все наши партнеры, да и читатели сразу поняли значимость предложенного проекта. Но уже скоро у нас появилась масса добровольных помощников, в том числе и юные корреспонденты «Зари Кубани». В наших группах в социальных сетях и на сайте газеты читатели обсуждали результаты ЕГЭ и ГИА, итоги педагогических и творческих конкурсов. Широкое обсуждение вызвали очерк «Мальчик, которому снится… школа» о четверокласснике Максиме Мерце, который стал участником программы «Школа науки и творчества «Сириус», и материал «Подготовка специалистов: вопросы и ответы», рассказывающий о том, куда идут выпускники, получив диплом, и каких работников не хватает в районе.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Отдельно хотелось бы сказать о постоянно действующей акции на страницах газеты, да и в жизни сотрудников «Зари Кубани» — «Милосердие». Памятным для меня был конец предыдущего года, когда посчастливилось участвовать в районном благотворительном аукционе в помощь больным детям и ребятам из нуждающихся семей. Каждый, кто купил детские поделки и картины, внес лепту в общее благородное дело. Репортаж с аукциона занял полосу.

В свое время мы участвовали и в благотворительном марафоне в помощь молодой землячке Ане Клименко. Девять лет назад девушка попала в страшную автоаварию. Ее жизнь висела на волоске. Но благодаря силе духа, помощи медиков, поддержке родных и близких, земляков, в том числе коллектива «Зари Кубани», свершилось чудо: она выжила. Прикованность к инвалидной коляске не стала деятельному человеку приговором. Аня научилась ходить с помощью опоры, овладела профессией стилиста, развила активность в социальных сетях, участвовала в Москве в модных показах, стала призером фестиваля «Мир равных возможностей», лауреатом премии губернатора Краснодарского края, удостоена звания «Молодое имя Кубани». Обо всех шагах в ее новой жизни сообщала районная газета. А 6 января 2018 года на первой полосе мы дали ее портрет и новый рассказ о сильной духом женщине. Потому что она получила награду, на фоне которой меркнут все прежние достижения: Анна познала счастье материнства, родив прекрасную дочурку!