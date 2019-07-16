Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"В связи с тем, что коллегия судей находится в совещательной комнате, дело снимается с рассмотрения до 19 июля в 15:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.)", — сказала представитель суда.

Обвинение будет настаивать на содержании Вышинского под стражей, в противном случае примет меры, чтобы он не покинул страну, сказал прокурор.

В свою очередь, защита намерена отстаивать свою позицию по изменению меры пресечения на освобождение из-под стражи под личное поручительство, заявил адвокат.

В понедельник пресс-секретарь украинского генпрокурора допустила, что Вышинского отпустят после заседания. В течение дня у здания суда проходили митинги националистов против освобождения журналиста.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал решение о переносе заседания проявлением безволия украинской власти.

Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля. Ранее эту меру пресечения неоднократно продлевали.