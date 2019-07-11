Бакалавры факультета журналистики Челябинского государственного университета защищали свои дипломы так, как будто держали пари. Пари с самим собой.

Алика Кутырева обратила на себя внимание сразу. Студентка подготовила презентацию своего творческого диплома, состоящего из фоторепортажей. И хотя на защите диплома «Специфика создания репортажных фотографий в современных условиях» она ничего не снимала, фотоаппарат у нее был с собой.

На фотографирование ее подвигнул Станислав Александрович Кикосов, преподаватель в ЧелГУ. На первом курсе, оценивая ее работы, посоветовал студентке серьезно заняться фотографией. После своей первой практики в одной из газет Челябинска Алика по своему желанию начала снимать различные университетские мероприятия. Ее отметили, заметили и пригласили работать в отделе по связям с общественностью университета.

О своих фотографиях она рассказывала увлеченно, заинтересованно, ярко. И по-другому не могла, так как защищала не просто диплом, а выбранную профессию.