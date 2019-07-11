Бакалавры факультета журналистики Челябинского государственного университета защищали свои дипломы так, как будто держали пари. Пари с самим собой
Бакалавры факультета журналистики Челябинского государственного университета защищали свои дипломы так, как будто держали пари. Пари с самим собой.
Алика Кутырева обратила на себя внимание сразу. Студентка подготовила презентацию своего творческого диплома, состоящего из фоторепортажей. И хотя на защите диплома «Специфика создания репортажных фотографий в современных условиях» она ничего не снимала, фотоаппарат у нее был с собой.
На фотографирование ее подвигнул Станислав Александрович Кикосов, преподаватель в ЧелГУ. На первом курсе, оценивая ее работы, посоветовал студентке серьезно заняться фотографией. После своей первой практики в одной из газет Челябинска Алика по своему желанию начала снимать различные университетские мероприятия. Ее отметили, заметили и пригласили работать в отделе по связям с общественностью университета.
О своих фотографиях она рассказывала увлеченно, заинтересованно, ярко. И по-другому не могла, так как защищала не просто диплом, а выбранную профессию.
Больше двух лет я снимала на университетский фотоаппарат Canon 600D с 18-135mm объективом. Летом 2018 приобрела уже свой полнокадровый Canon 6D, с объективами 50mm и 24-70 mm. Люблю снимать и на старенький Зенит. Фотография для меня — это интересный, живой, наполненный жизнью мир, а не статичная картинка. Фотографов знаю много, очень впечатляют работы Георгия Пинхасова, Хельмута Ньютона, Ирвина Пенна, Стива Маккари, Анри Картье-Брессона — это настоящая классика. Фотография дает возможность совсем на секунду остановить момент и показать, как живое обязательно вывернется из-за объектива фотоаппарата и продолжит свое стремительное движение.