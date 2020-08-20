Защита Ивана Сафронова подала в Генпрокуратуру жалобу на действия следователя, который отказался разъяснить суть его обвинения

Защита обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкорреспондента “Ъ” и «Ведомостей», подала в Генпрокуратуру жалобу на действия следователя, который отказался разъяснить суть его обвинения, сообщил адвокат руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов. Речь идет о следователе Александре Чабане, который посчитал, что адвокаты пытаются раскрыть данные предварительного расследования под предлогом разъяснения обвинений.

«Мы обратились с жалобой, в которой просим Генпрокуратуру потребовать у следователя выполнить наши законные требования. Право обвиняемого знать, в чем он обвиняется, одно из основных его прав»,— сказал господин Павлов «Интерфаксу».

Ивана Сафронова арестовали 7 июля. ФСБ обвиняет его в госизмене путем шпионажа (ст. 275 УК РФ). Во время работы в “Ъ” и «Ведомостях» доступа к гостайне он не имел. Господин Сафронов вины не признает и связывает свое преследование с журналистской деятельностью, сторона обвинения это отрицает.