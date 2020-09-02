Защита подала кассационную жалобу на арест Ивана Сафронова

Защита советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкорреспондента «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова обжаловала в кассационной инстанции решение о его аресте, сообщил ТАСС адвокат Иван Павлов. Ранее Мосгорсуд признал законным арест господина Сафронова, обвиняемого в госизмене.

«Нами подана кассационная жалоба на избрание в отношении Сафронова меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал адвокат. Жалоба направлена во второй кассационный суд, дата заседания по ней пока не назначена.

Завтра, 2 сентября, Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста. Иван Сафронов находится в СИЗО с 7 июля.