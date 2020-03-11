Завершается прием заявок на конкурс «Победа языком новых медиа»

Прием заявок на участие в Международном творческом конкурсе «Победа языком новых медиа» закончится 15 марта 2020 года. На сегодняшний день организаторы получили заявки из ряда регионов Российской Федерации, а также зарубежных стран.

К участию в конкурсе приглашаются молодые дизайнеры, деятели искусства и профессионалы в области новых медиа, которые хотят внести свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и противодействие искажению истории. Формат конкурсных работ не регламентирован и может быть предложен самим участником: от видеороликов и подкастов до комиксов и мемов. При этом материалы должны быть адаптированы для распространения на современных цифровых площадках.

До конца марта членам жюри предстоит выделить 15 финалистов, которые отправятся в Москву для участия в насыщенной образовательной и культурной программе, и трех победителей, которые смогут пройти образовательные курсы, подобранные с учетом их специализации.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства Россотрудничество. Партнерами проекта выступают Российское историческое общество, Поисковое движение России, Государственный исторический музей, а также журнал «Фома» и Институт филологии и журналистики Нижегородского государственного университета.

Организатор проекта — Автономная некоммерческая организация Информационный центр «Интеллектуальные коммуникации и стратегии», которая реализует его при поддержке Фонда Президентских грантов.

Заявки на участие в конкурсе «Победа языком новых медиа» принимаются на официальном сайте.