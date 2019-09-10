Завершился фестиваль детской прессы «Волшебное слово»

Фестиваль детской прессы ежегодно проводится Союзом предприятий печатной индустрии (ГИПП) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Юбилейный Всероссийский фестиваль детской прессы «Волшебное слово» в пятый раз собрал представителей лучших детских изданий России, к которым присоединились и коллеги из дружественной Беларуси. В этом году число заявок на конкурс детских СМИ увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлогодним конкурсом и составило более 130 журналов и газет.

Традиционно в рамках Фестиваля проходила выставка детских СМИ, а также круглые столы и мастер-классы для издателей.

На этот раз выставка детских изданий проходит в рамках Московской Международной книжной ярмарки в 75-м павильоне ВДНХ с 4 по 8 сентября. Посетители выставки могут не только изучить представленные детские газеты и журналы, но и оформить подписку на них прямо на стенде: вместе с издателями здесь работают представители ФГУП «Почта России».

А деловая программа и награждение победителей конкурса «Волшебное слово» состоялись в ИД «Аргументы и Факты» 4 и 5 сентября.

В этом году деловая программа получилась крайне насыщенной. Издатели смогли познакомиться с представителями интересных детских проектов и перенять опыт коллег. С докладами также выступили заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Светлана Дзюбинская и исполнительный директор СППИ ГИПП Елена Шитикова.

На церемонии награждения победителей присутствовали специально приглашенные гости: Леуш Любич – певец, актер, ведущий; Сергей Светлов – поэт, бард, композитор, член Союза писателей; Елена Седова. Церемонию награждения вела Ирина Чернова (творческий псевдоним Василиса Кошкина), писательница, актриса, режиссер, автор проекта «МНОГОточие».

Специальными дипломами своих фаворитов-участников конкурса также наградили представители Центра корпоративного волонтерства «ДаДобор», проекта «ЖУЖА», Российской государственной детской библиотеки и Международного союза поэтов.

Победители V Всероссийского конкурса детской прессы «Волшебное слово»:

• «Лучший журнал для младших школьников» – журнал «Радуга»;

• «Лучшее издание для самых маленьких» – журнал «Умняшины книжки»;

• «Лучший журнал для среднего школьного возраста» – «Классный журнал»;

• «Лучший журнал для старших школьников и/или абитуриентов» – журнал «Пять углов»;

• «Лучшая газета для старших школьников» – газета «Шаги»;

• «Лучшее тематическое издание» – журнал «Мир техники для детей»;

• «Лучшая газета для среднего школьного возраста» – газета «Веснушка»;

• «Лучшая газета для младших школьников» – «Полосатая газета»;

• «Лучшее интернет-издание» – сайт «Пять углов»;

• ГРАН-ПРИ конкура удостоен журнал «Чердобряк».

Специальные номинации

В номинации «Лучший аккаунт в социальных сетях» победу одержала страница в соцсети «Одноклассники» «Зайкина школа» (пгт Коктебель).

«Лучшим порталом для малышей» признан интернет-сайт «АБВГДейка» (г. Москва).

В специальной номинации «Лучшее дизайнерское решение», а также в номинации «Лучшее полиграфическое решение» побеждает Издательство «ЮНИЛАЙН» (г. Смоленск).

Журнал «Классная Переменка» (г. Новошахтинск) побеждает в специальной номинации «Лучшее редакторское решение».

В специальной номинации «Детский взгляд» выбраны две газеты: «Первая детская» (г. Пенза) и «Суббота 14-е» (г. Екатеринбург).

Журнал «Сказочный Патруль» (г. Москва) завоевывает специальную номинацию «Обо всем на свете».

Журнал «Большая переменка» (г. Белгород) – «Лучшее краеведческое издание для детей».

В специальной номинации «Лучший журнал для самых-самых маленьких» побеждает журнал «Малыши» (г. Москва).

«Лучшее литературное издание» – журнал «Мурр+» (г. Калининград).

«Лучшее детское издание на национальном языке» – журнал «Аманат» (г. Уфа).

Event-направление

В специальной номинации event-направления «Чтение – лучшее учение» побеждает журнал «Зайкина школа» (пгт Коктебель).

В специальной номинации event-направления «Семейные ценности» за проект «Пусть мама услышит» награждается журнал «Вечный двигатель» (г. Новосибирск).

Победителем специальной номинации event-направления «Лучший краеведческий проект» за проект «Медиаполигон «Погружение в…» становится газета «То4ка ЗРения» (г. Челябинск).

Дипломы от наших партнеров и членов жюри

Сайт «Пять углов» получил награду проекта «Университи» за яркий мультимедийный проект.

Интернет-сайт «АБВГДейка» получил награду проекта «Жужа» «За стиль».

Еще одно издание, удостоившееся специального диплома проекта ЖУЖА – журнал «Сказка на ночь».

Специальный диплом за вклад в патриотическое воспитание детей и подростков от ООО «Издательство «Планета» получила газета «Первая детская».

«За развитие у детей интереса к ценностям и традициям родного края» диплом Российской государственной детской библиотеки получил журнал «Большая переменка».

Специальный диплом Российской государственной детской библиотеки «За приобщение детей к чтению» получил журнал «Мурр+».

Диплом Российской государственной детской библиотеки за весомый вклад в развитие детей получил журнал «Жар-птица».

Специальный диплом Международного союза поэтов получила поэт, автор, редактор журнала «Мурр+» Нина Саранча.

За продвижение детской классической поэзии дипломом Международного союза поэтов награжден журнал «Веселый затейник».

Диплом Центра корпоративного волонтёрства «ДаДобро» за вклад в развитие волонтерства награждена газета «ЖИВИ».

Член жюри «Волшебного слова», тренер Всероссийского очно-дистанционного курса повышения квалификации для адвокатов по семейному праву вручила специальный диплом автору газеты «ШАГИ» за освещение семейной темы.