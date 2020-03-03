Завершился прием «Больших книг»

29 февраля 2020 года завершился приём работ на соискание Национальной литературной премии «Большая книга». В XV сезоне было выдвинуто 294 произведения.

Литературные труды поступили со всей России от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также из других стран: Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Литвы, Чехии, Германии, Великобритании, Кипра, Израиля и США.

Среди авторов — Ольга Алленова, Андрей Аствацатуров, Сергей Беляков, Илья Бояшов, Андрей Волос, Андрей Геласимов, Яков Гордин, Владимир Губайловский, Михаил Елизаров, Дмитрий Захаров, Максим Замшев, Шамиль Идиатуллин, Алеся Казанцева, Кирилл Кобрин, Юлия Латынина, Алексей Макушинский, Вадим Месяц, Захар Прилепин, Валерия Пустовая, Виталий Пуханов, Лариса Романовская, Дина Рубина, Игорь Савельев, Александр Стесин, Булат Ханов, Евгений Чижов и многие другие.

Номинаторами выступили издательства «Азбука-Аттикус», «Альпина», «АСТ», «Бослен», «Вече», «Время», «Городец», «Лайвбук», «Молодая гвардия», «Новое литературное обозрение», «РИПОЛ классик», «Текст», «Эксмо», журналы «Волга», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Новый мир», «Октябрь», «Сноб», «Урал», а также «Литературная газета», МИА «Россия сегодня», союзы писателей и журналистов и девять членов Литературной академии – жюри премии.

«Большая часть произведений, выдвинутых на соискание премии «Большая книга» в этом году, - художественные, но, как всегда, присутствует значительное количество биографических книг. Поступило много работ известных авторов, но, конечно, немало и писателей, о которых мы слышим впервые. Среди присланных произведений есть неожиданные вещи, например, роман поэта Тимура Кибирова. Есть и литературные «возвращения» - новый роман прислал Сергей Каледин – знаковый автор литературы «перестроечной» эпохи», – комментирует председатель Совета экспертов Михаил Бутов.

«Длинный список» будет обнародован в конце апреля, а имена финалистов огласят в июне на традиционном Литературном обеде.

О премии «Большая книга»

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». Учредители «Центра»: «Альфа-Банк», группа компаний «Ренова», группа компаний «Видео Интернешнл», Роман Абрамович, Александр Мамут, группа компаний «ЛитРес» (сервисы ЛитРес, MyBook, ЛитРес: Самиздат, LiveLib), сеть книжных магазинов «Читай-город», торговый дом «ГУМ», журнал «Медведь». Соучредители премии: Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская библиотечная ассоциация, ВГТРК, ТАСС, ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», издательский дом «Комсомольская правда».

Источник: Пресс-служба премии «Большая книга»