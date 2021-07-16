Заявки на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ можно подать до 25 июля

В период с 18 мая по 5 декабря 2021 года по поручению президента России Владимира Путина проходит международная премия «#МЫВМЕСТЕ», основная цель которой выявление лидеров социальных изменений из числа сообществ и волонтеров НКО, бизнеса, журналистов и поддержка их инициатив, направленных на улучшение жизни и помощи людям.

Премия организована платформой DOBRO.RU совместно с рядом информационных и организационных партнеров.

Специальный конкурсный трек «Медиа» принимает к участию заявки от физических лиц (старше 14 лет) (журналисты любых СМИ, блогеры, а также представители юридических лиц в сфере медиа и НКО) по следующим номинациям:

• «Социальные медиа» — открытые и доступные каналы и блоги, содержащие не менее 10 единиц контента, посвященные социальной тематике и развитию позитивной гражданской активности, размещенные в следующих социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Telegram;

• «Медиаволонтерство» — волонтерские медиапроекты для НКО;

• «Сторителлинг» — видео, фоторепортаж, текстовые материалы с историями людей, которые меняют жизнь к лучшему (об активистах, сотрудниках НКО, благотворителях, волонтерах и т. д.);

• «Локальные медиа» — контент, фото, видео, текст о созидательной гражданской активности малых населенных пунктов, сел, деревень и малых городов (численность населения до 50 тысяч человек), размещенных в местных региональных и/или муниципальных блогах, интернет пабликах и СМИ.

Победители в конкурсном треке «Медиа» в возрастной категории старше 14 лет награждаются дипломом, подарочным набором, получают медиаподдержку от партнеров Премии, а также получают возможность стать номинантами на присуждение государственной награды в сфере благотворительности — знака отличия «За благодеяние».

Срок подачи заявок продлен до 25 июля 2021 года. Необходимая информация о премии (положение о премии, медиаматериалы, осуществление подачи заявки на участие) расположена на платформе DOBRO.RU (раздел Премия #МЫВМЕСТЕ).