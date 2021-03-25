Зеленский продлил санкции против «России сегодня»

Мар 25, 2021

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник продлил на три года санкции против МИА «Россия сегодня», следует из указа, опубликованного на сайте главы государства.

Согласно указу, речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций; предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также «другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом (остановка финансовых операций, запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам / серверов, в том числе в субдоменов, в частности «ukraina.ru»)».

Источник: РИА Новости
 
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