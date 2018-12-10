Ежемесячная аудитория «Яндекс.Дзена» достигла 35 млн пользователей

Ежемесячная аудитория «Яндекс.Дзена» в 2018 году достигла почти 35 млн пользователей, а количество активных авторских каналов увеличилось до 18 тысяч. В среднем пользователи проводят на платформе около 36 минут в день.

За год проект привлек около 10 000 новых авторов. В ноябре впервые более половины показов в ленте «Дзена» (51 %) пришлось на публикации авторов. Авторы заработали 45 миллионов рублей, что почти в 10 раз больше, чем годом ранее:

Весь 2018 год команда Дзена занималась улучшением качества контента — боролась с кликбейтом, копированием чужих материалов и мошенничеством. Параллельно внедрялись алгоритмы, позволявшие авторам лучше находить аудиторию, а пользователям — получать интересный и актуальный контент.

В уходящем году команда «Дзена» вместе с медиаиндустрией разработала критерии качественного контента. Теперь сайты и каналы, создающие авторские публикации и не нарушающие правила платформы, могут получать больше показов в ленте «Дзена». Такая программа получила название «Нирвана» и сейчас включает в себя уже больше 200 сайтов и каналов, среди которых как известные медиа с многолетней историей, так и молодые блогерские проекты.

В июле этого года «Яндекс» выделил «Дзен» в отдельное направление, так как спустя год после запуска проект признали самостоятельным, самым быстрорастущим по аудитории и выручке экспериментом. Тогда, по данным компании, пользователи проводили на площадке в среднем 20 минут, а пользователи мобильных приложений — 25 минут в день.