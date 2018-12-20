«Яндекс.Дзен» назвал 5 медиатрендов 2018 года

«Яндекс.Дзен» определил 5 медиатрендов уходящего года: медиаплатформы конкурируют за авторов, в мире начался бум коротких видео, медиабренды больше не привязаны к бумаге, сайту или к какой-то одной платформе, журналисты создают собственные медиа, а у блогеров появились продюсерские агентства.

Автор is King

В этом году все социальные сети и медиаплатформы стали еще более активно конкурировать за авторов. Платформы — как традиционные Facebook и Youtube, так и новые Яндекс.Дзен и TikTok — предоставляют все больше сервисов авторам.

Все платформы создают новые инструменты для творчества, внедряют новые форматы, создают партнерские программы для авторов и медиа, помогают блогерам получить аудиторию.

Для авторов становится важной возможность заработка — когда авторы не только зарабатывают на спонсорских размещениях, но и получают деньги напрямую от платформ.

Facebook в этом году открыла биржу инфлюенсеров. Теперь бренды могут найти подходящего блогера и заказать у него продвижение.

Youtube дал возможность блогерам дополнительно заработать, введя функцию платной подписки на каналы.

Яндекс.Дзен запустил партнерскую программу Нирвана, которая дает качественным авторам и медиа больше показов в ленте. И многое другое.

Форматы: короткие видео

Новые форматы очень часто возникают как нишевые и развлекательные, но со временем становятся универсальными стандартами для медиа. Когда появился Twitter с его сообщениями длиной в 140 символов, мало кто мог подумать, что он станет главным инструментом коммуникации в мировой политике. В России Telegram с его постами стал мощным инструментом влияния.

То же самое сейчас происходит со Stories и короткими видео. Пять лет назад с помощью Stories в Snapchat подростки обменивались интимными фото и видео. Кто бы мог подумать, что в 2018 году этот формат станет индустриальным стандартом? Stories скопировали Facebook, Instagram, Youtube, и сейчас их смотрит и снимает больше 1 млрд человек.

В этом году в мире начался бум приложений коротких видео. Многие считают китайский TikTok развлечением, безделушкой. Но пройдет несколько лет, и все политики будут записывать короткие вертикальные видео.

Именно в этом году стало понятно, что Stories — это «новый черный». Люди все меньше смотрят свои обычные ленты в соцсетях и все больше делают и просматривают Stories. Это признак мощного тренда года – люди стали предпочитать приватное общение в онлайне публичному.

Именно в этом году приложения для коротких видео, мода на которые пришла из Китая, стали сильно заметны. Китайский TikTokнабрал 500 млн (!) пользователей во всем мире. Facebook даже сделала его клон — Lasso.

Создать свой медиабренд стало проще

Когда-то, чтобы сделать популярное медиа, надо было собирать редакцию, создавать большой издательский дом с бухгалтерами, отделом продаж и дистрибуцией. Надо было издавать дорогую бумажную газету или вкладываться в создание сайта. Все это очень дорого.

Сегодня создать медиабренд намного проще. Платформы сделали инструменты, которые позволяют производить контент и набирать аудиторию.

Авторы и медиа больше не привязаны к бумаге, сайту и даже к какой-то одной платформе — они продвигают свой бренд везде и зарабатывают на этом. Причем не только на создании контента. Например, такие медиа как Techcrunch или Digiday активно зарабатывают на своих брендах, делая отраслевые конференции.

Журналисты становятся блогерами

Медийный рынок меняется, и все больше журналистов уходит из своих изданий. Они становятся блогерами или создают с небольшой командой собственные медиа.

Многие из них признаются: монетизировать свой медиабренд намного проще. Создавать контент в своем блоге и продавать там рекламу становится все выгоднее.

При этом процесс обновления медийных институтов ускоряется: новые медиа рождаются и умирают очень быстро.

Имена таких бывших журналистов и теперь блогеров, как Юрий Дудь и Леонид Парфенов, у всех на слуху. Но сотрудников медиа, ставших воспринимать блогерство как профессию, гораздо больше.

Мы в Дзене видим многих журналистов, которые стали авторами одного или даже нескольких каналов.

Продюсерские агентства для блогеров

Лидеров мнений в social media становится очень много, и новым авторам уже не так просто набрать аудиторию. Поэтому вокруг платформ начинает формироваться экосистема блогерских агентств.

Они помогают блогерам создавать контент, продвигать и монетизировать его. В Китае эта модель уже показала свою эффективность, у нас же все только начинается.

Интересно, что блогерскими агентствами становятся не только (и не столько) известные игроки digital-рынка. Этим занимаются бывшие медиа, креативные команды и даже сами блогеры.

В России рынок продюсерских агентств для блогеров находится на ранней стадии развития. В отличие от Китая, где агентства — это уже большая часть многомиллиардного медиарынка.

Но блогеров становится все больше, поэтому рынок этот будет развиваться и у нас. Мы в Дзене уже работаем с несколькими агентствами, образованными журналистами и блогерами.

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