Подведены итоги Всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы — 2022»

В 2021 году в конкурсе приняло участие 132 издания. Из них 123 удостоены Знака отличия.

Список победителей — обладателей Знака отличия опубликован на сайте zolfondpress.ru.

Вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2022» состоится на Деловом форуме СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития» (г. Москва).

Издания, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право в течение 2022 года ставить Знак на своем издании.

ЧТО ПОКАЗАЛА ЭКСПЕРТИЗА СМИ. КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ:

Сивякова Екатерина Викторовна, доцент кафедры цифровой журналистики факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

Качество обработки актуальной повестки в региональных медиа постоянно повышается: этот процесс наиболее ярко дал о себе знать в этом году. Редакции все внимательнее реагируют на вопросы и запросы аудитории, предлагая своим читателям своевременный и социально значимый контент. Растет общий уровень качества текстов, расширяется жанровая палитра, углубляется работа с источниковой базой. При этом журналисты не забывают об историко-культурном наследии своих регионов, разрабатывают историческую проблематику, значимую для их локаций. Тем не менее, в цифровом пространстве многие редакции до сих пор чувствуют себя не так уверенно: хочется выразить надежду на то, что взаимодействие с аудиторией на платформах социальных медиа станет вскоре таким же интенсивным и содержательным, как и прямая коммуникация редакций со своими читателями.

Королева Мария Николаевна, преподаватель кафедры цифровой журналистики факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

В целом впечатление от чтения районных и городских региональных изданий осталось благоприятное. Журналисты всех анализируемых газет поднимали общественно значимые проблемы и вопросы, привлекали экспертов в различных сферах, давали слово читателям на страницах своих изданий, представляя при этом полученную информацию в различных жанрах и формах (например, использовали различные приемы визуализации для представления статистических данных).

Многие печатные СМИ выстраивают свою информационную политику таким образом, чтобы привлечь молодую аудиторию к чтению их медиапродукта. Для этого они вводят тематические рубрики (как постоянные, так и новые), с учетом интересов детей и подростков, проводят конкурсы с читателями, ведут аккаунты в социальных сетях.

Правда, основной ошибкой большинства руководителей газет, на наш взгляд, является формирование некорректных информационно-коммуникативных стратегий изданий в «новых медиа». Повсеместное распространение одних и тех же материалов на разных платформах в соцсетях без учета их особенностей и специфических характеристик аудитории каждой из них, как показывает практика, не способствует ни продвижению газеты, ни привлечению новых читателей на ее сайт. Поэтому многим изданиям предстоит пересмотреть свое отношение к «новым медиа» с тем, чтобы использовать их не только как дополнительную бесплатную площадку для размещения своих журналистских материалов, но и как дополнительный «инструмент», с помощью которого можно завоевать доверие своих читателей, наладить с ними регулярную и оперативную обратную связь и учитывать таким образом их желания и потребности.

Черешнева Юлия Евгеньевна, доцент кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук

Издания, представленные на конкурс, сегодня все больше отличаются друг от друга по дизайну, характеру и философии, контент-стратегиям. Каждая газета формирует свой медиаобраз, воспринимаемый целевой аудиторией.

Большинству изданий удалось изменить вектор своего развития и сосредоточиться на производстве уникального контента (вместо однотипных материалов с различных официальных мероприятий, превалировавших в прошлом году). Акцент на интересные авторские тексты способен не только удержать существующую аудиторию, но и привлечь новых читателей.

Вместе с тем стоит обратить внимание на ряд существенных недочетов.

В частности, на слабую проработку структуры изданий. Близкая по тематике информация не группируется в блоки, а несовместимые темы, напротив, верстаются на одной полосе.

Другая распространенная ошибка — использование главной страницы как рекламной площадки. Коммерческие объявления выносятся на первую полосу без учета общей стилистики и, главное, без оценки соотношения реклама/контент.

Колесниченко Александр Васильевич, доцент кафедры цифровой журналистики факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

В нынешнем году меня порадовало большое внимание редакций к социальным сетям. Практически у всех изданий есть страницы во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», у многих — в Facebook и Instagram, а некоторые даже запустили каналы на YouTube и TikTok. Примечательно, что число подписчиков страницы газеты в «ВКонтакте», как правило, превышает тираж издания, а у некоторых газет превышает в разы.

Что же касается бумажных версий изданий, то их отличает современный дизайн, который делает газету привлекательной даже при черно-белой печати. Также хорошо то, что очень многие районные газеты буквально «населены» людьми. Это портретные материалы о земляках, живущих ныне и живших ранее. Это комментарии простых граждан в проблемных материалах. Это опросы на различные актуальные темы. Это письма читателей, причем некоторые газеты не просто публикуют такие письма, а вынуждают чиновников и коммунальщиков отвечать на претензии граждан.

Ключевой же недостаток значительной части изданий — доминирование отчетно-презентационной повестки, когда большинство материалов представляют собой восторженные рассказы о мероприятиях: совещаниях, церемониях, концертах и т.д. Часто такие материалы сопровождаются иллюстрациями, которые на сленге журналистов называют «расстрельная команда» — выстроившиеся в ряд победители соревнования, делегаты конференции или участники субботника.

Кажберова Варвара Валентиновна, научный сотрудник кафедры цифровой журналистики факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

Современные газеты представляют собой достаточно динамичные, актуальные издания, полно освещающие жизнь региона. У большинства СМИ есть сайты с фото и видео, блогами, возможностью отправки UGC-контента. Остается только пожелать региональным СМИ всегда сохранять динамику и информативность в заголовках и лидах, чаще разнообразить жанровую палитру и учитывать интересы всех возрастных групп аудитории.

Денисова Ирина Николаевна, доцент кафедры цифровой печати факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук

Когда встречаются издания разных районов одного региона, можно заметить единообразие в подаче контента. Практически одинаковая рубрикация, матрицы заголовочных комплексов, верстки. Одни и те же материалы о работе главы региона и соответственно те же фотографии. Становится понятно, что администрация региона полностью контролирует СМИ районов. Хорошо это или плохо — вопрос. Главное — выяснить цель. Такие особенности я отметила в СМИ Тульской и Нижегородской областей.

Большинство региональных СМИ отличает плохая полиграфия. Получается, что и так средненькая газета еще и ужасно выглядит. Администрации могут добавить денег на типографию? Им же будет лучше. Так как аудитория такого качества печатных СМИ уходит, более молодые люди ищут все в интернете. И с этим конкурентом районки не справятся именно из-за своего облика.

Довольно низкого качества работа в социальных медиа. Редкое издание умеет презентовать себя в сетях. Посты не оригинальные чаще всего, а ссылки на газетную статью + некачественные, как правило, фото. И бессмысленны амбициозные замахи на твиттер или фейсбук. Не надо даже тратить время и силы на них. «ВКонтакте», Instagram, «Дзен», «Одноклассники» — вот ваша аудитория. Больше визуала, больше живого общения с аудиторией: опросы, конкурсы, ответы на комментарии и пр. Люди ищут помощь в СМИ в том числе, протяните им руку.

Отмечу, что с каждым годом качество региональных СМИ все же растет. Вижу, что к нашим рекомендациям хоть немного прислушиваются. Но надо развиваться больше и быстрее. Отставание от реальных запросов аудитории очень велико.

Спасибо за предоставленную возможность посмотреть, чем живет страна через призму прессы.

Фото: Ирина Шевнина