Подведены итоги конкурсов на соискание знака отличия «Золотой Фонд прессы — 2021»

ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ — Список победителей опубликован на сайте zolfondpress.ru.

ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ — Список победителей опубликован на сайте zolfondsite.ru

Вручение Знака отличия и свидетельства состоится на Деловом форуме «Качественная пресса России и перспективы ее развития» в Москве в следующем году. Участников ждет программа с участием лучших медиаэкспертов и практиков современных печатных и цифровых медиа: представителей успешных СМИ, образовательных, коммерческих и общественных организаций.

Издания, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право в течение 2021 года ставить Знак на своем издании и сайте.

Поздравляем победителей!

Желаем здоровья, финансовой стабильности, креативных идей и успешных проектов!