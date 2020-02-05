«Военкоры шли в атаку с солдатами…»

«Военные корреспонденты не были солдатами на фронтах, но порой шли в атаку рядом с солдатами, а иные брали на себя право и святую обязанность вести их в бой, если пуля выводила из строя командира», — так записал в своем блокноте нижегородец Филарет Жадаев, семь лет, с 1933-го по 1940 год проработавший в нашей газете, называвшейся тогда «Горьковской коммуной».

За год до начала войны Жадаева назначили корреспондентом ТАСС. 16 июня 1941-го Филарету Ивановичу дали отпуск на месяц. Но отдохнуть не пришлось: уже 27 июня датировано предписание о направлении военного корреспондента Жадаева на Западный фронт.

Взять на карандаш

Филарету Жадаеву было тогда 40 лет. Дома в Горьком остались жена Анна Михайловна, 12-летняя дочь Инна и 9-летний сын Володя. Примечательно, что родом Филарет Иванович из Павлова, его родители никакого отношения к журналистике не имели: отец был столяром, мама — домохозяйкой. Сам наш герой, 14-летним, в 1915-м году, начинал работать мальчиком в аптеке. В годы Первой мировой войны он продавал газету «Волгарь», как это делали, бегая по улицам, тогдашние мальчишки. В шутку говорил потом, что, видимо, это и определило выбор профессии. В 1932-м Жадаев окончил газетное отделение Коммунистического университета в Горьком. И больше с блокнотом и карандашом не расставался.

— У него всегда были с собой небольшая, с ладонь, записная книжка и несколько маленьких простых карандашей, которыми он делал пометки, записывая что-то особенно важное, — рассказала нам дочь журналиста Наталья Филаретовна, родившаяся уже в войну, в 1943-м.

По словам Натальи Филаретовны, о войне ее отец не рассказывал. О Гражданской, как сражался с басмачами в Средней Азии, как служил санитаром на флоте, — да, а о Великой Отечественной — никогда. Но, к счастью, остались записи из блокнота военного корреспондента…

Филарет Иванович записывал: до первого наступления немцев на Москву 2 октября 1941-го военные корреспонденты «Правды», «Известий», «Красной звезды», «Комсомольской правды», Всесоюзного радио, ТАСС, работавшие на Западном фронте, размещались в 20 километрах от Вязьмы в березовой роще, в солдатских палатках. Как появился там Филарет Жадаев, нижегородец Леонид Кудреватых, тогда военный корреспондент «Известий», а с 1930-го по 1939 год — журналист «Горьковской коммуны», вспоминал так:

Вползает человек в грязной военной форме, с надутой планшеткой:

— Разрешите представиться: корреспондент ТАСС, старший политрук Филарет Иванович Жадаев. С трудом разыскал вас. Четыре дня добирался, чуть в окружение не попал. Пришлось бросить все вещи. Есть ли тут знакомые?

Кудреватых крикнул:

— Родной Филаретушка, землячок!

Все стали угощать вновь прибывшего коллегу кто чем мог.

На Западном фронте перемены

Филарет Иванович в своих записках говорил, что в первые 18 дней войны немцы продвигались вглубь страны в среднем на 30 километров в день, и это не могло не порождать у населения уныние и тревогу. «По утрам люди с жадной надеждой раскрывали газеты: что происходит на фронтах? Как сражаются наши армии?» — писал он. Ответы должно было давать не только Советское информбюро, но и корреспонденции военных журналистов.