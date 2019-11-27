Жалобу Голунова на бездействие следствия передали в Мосгорсуд

Жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками, 29 ноября рассмотрят в Мосгорсуде, сообщила во вторник пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Причины переноса рассмотрения жалобы в Московский городской суд она пообещала уточнить позже.

В жалобе адвокат Сергей Бадамшин указывал, что следователь до сих пор не возбудил уголовное дело, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с материалами. При этом все материалы уголовного дела о наркотиках, изначально возбужденного против Голунова, содержат государственную тайну.

По словам защиты, Голунов в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о совершенном против него полицейскими преступлении. Изначально следствие активно занималось этим вопросом, однако с сентября какие-либо действия прекратились, с материалами проверки его не знакомили, заявляют защитники. Защита просит "признать бездействие следствия незаконным".

Сам Голунов заявлял, что общение со следователями прекратилось на стадии обсуждения заказчиков. Ранее по этому же поводу защита жаловалась в Генпрокуратуру, однако ответа пока не поступило.