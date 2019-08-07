Жалобу The New Times приняли в ЕСПЧ

The New Times и ее главный редактор Евгений Альбац подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Причина: штраф в 22 миллиона рублей, наложенный на редакцию за административный штраф. ЕСП зарегистрировал жалобу.

По словам Галины Араповой, директора и ведущего юриста Центра защиты прав СМИ, это дело не только выделяется административным штрафом для СМИ, оно обращает на себя внимание демонстративной позиции власти — наказать не смотря ни на что:

Препятствием не было даже очевидное истечение срока привлечения к административной ответственности. Также стоит отметить, что столь огромный штраф, грозивший редакции неизбежным банкротством, был наложен за допущенную редакцией оплошность в отчетности, которая носила чисто формальный характер. При этом государство в лице контрольных органов имело всю информацию о поступлении средств на счет редакции через налоговую службу, Росфинмониторинг, банки, редакцией были уплачены все налоги. Наказывать редакцию фактически путем ее финансового удушения за непредоставленный Роскомнадзору отчет формального характера, когда ничьи интересы не пострадали, никакого риска или ущерба для государства и общества, все налоги уплачены – это очевидная политическая расправа с независимой редакцией. На мой взгляд это очевидное вмешательство государства в профессиональные права редакции СМИ и серьезное нарушение прав, гарантированных ст. 10 Европейской Конвенции.

Роскомнадзор наложил штраф за непредоставление в срок информации об иностранном финансировании. Судебное дело пытались обжаловать в российких судах, но жалобы в Мосгорсуд, в Верховный суд России не дали результата, редакция получила отказ.

Арапова подчеркнула, что это дело — пример давления на независимое СМИ с неудобной для власти позицией.

Такой штраф смертелен почти для любого СМИ, и издание не смогло бы выплатить его без поддержки общества. Не случайно еще до нашего обращения в ЕСПЧ дело The New Times было в фокусе внимания Совета Европы как пример беспрецедентного административного давления и нарушения принципов свободы СМИ и было отмечено в годовом докладе Совета Европы о свободе слова в России. Совет Европы призывал Россию обратить внимание на это дело и исправить допущенные судом ошибки на национальном уровне, а также пересмотреть правовое обоснование решения о наложенном штрафе, связанное с так называемым законом об «иностранных агентах», который уже неоднократно подвергался критике на международном уровне.

Юрист выразила надежду на оперативное рассмотрение жалобы.