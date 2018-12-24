Жаров отрицает разработку системы блокировки сайтов за 20 миллиардов рублей

Глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг данные о разработке ведомством новой системы блокировки сайтов и приложений по технологии DPI. Об этом он заявил в интервью ТАСС:

Роскомнадзор не обращался в министерство финансов ни за 20 миллиардами рублей, ни за иной суммой на некие программы. Ничего из того, о чем говорилось в материале «Би-би-си», мы не делали.

При этом Жаров подтвердил, что Роскомнадзор продолжает совершенствовать систему блокировок.

Мы, безусловно, работаем над подходами к эффективной, точечной блокировке контента не только сайтов, но и приложений. Потому что это может потребоваться, в том числе в чрезвычайной ситуации. Но говорить о том, что такое-то решение готово, эта конкретная разработка будет применяться, и она стоит столько-то рублей, рано.

Ранее Русская служба «Би-би-си» сообщала, что на внедрение этой системы Роскомнадзор потратит 20 миллиардов рублей.