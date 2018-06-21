В Железногорске прошел праздник СМИ

В честь дня СМИ Ставропольского края 19 июня прошло торжественное собрание, котоорое посетили многие выдающиеся журналисты края.

Губернатор региона Владимир Владимиров:

Справедливо было сказано когда-то, что журналисты – это те, чьими глазами мы видим мир. И поэтому от вашего отношения к Ставрополью зависит то, как огромная аудитория, множество людей будут относиться к нашей родной земле.

После поздравления Владимиров наградил выдающихся журналистов региона, им вручили благодарственные письма президента России, краевые медали и почетные грамоты. Также премии получили победители ежегодного профессионального журналистского конкурса имени Германа Лопатина. Отдельно была вручена специальная награда Союза журналистов России — почетный знак «Честь. Достоинство. Профессионализм». Она досталась Евгении Теряевой — главному редактору газеты Александровского района «Александровская жизнь». Этому изданию в 2018 году исполнилось 100 лет.

Источник: Свое ТВ, Ставропольский край