В Железноводске прошел праздник СМИ

В честь дня СМИ Ставропольского края 19 июня прошло торжественное собрание, котоорое посетили многие выдающиеся журналисты края.

18 мая — День СМИ Ставропольского края. Он был учрежден по инициативе губернатора Владимира Владимирова в 2014 году. Дату 18 мая выбрали потому, что именно в этот день в 1853 году вышел в свет первый выпуск регулярного печатного издания региона «Курортный вестник». Праздник в этом году отмечается в пятый раз.

Губернатор Владимир Владимиров поздравил присутствующих и напомнил известную цитату:

Справедливо было сказано когда-то, что журналисты — это те, чьими глазами мы видим мир. И поэтому от вашего отношения к Ставрополью зависит то, как огромная аудитория, множество людей будут относиться к нашей родной земле.

После поздравления Владимиров наградил выдающихся журналистов региона, им вручили благодарственные письма президента России, краевые медали и почетные грамоты. Также премии получили победители ежегодного профессионального журналистского конкурса имени Германа Лопатина. Отдельно была вручена специальная награда Союза журналистов России — почетный знак «Честь. Достоинство. Профессионализм». Она досталась Евгении Теряевой — главному редактору газеты Александровского района «Александровская жизнь». Этому изданию в 2018 году исполнилось 100 лет.

Здесь же, в Железноводске, прошло заседание президиума Союза журналистов Ставрополья (СЖС). Творческий союз пополнился двумя новыми членами. Также была утверждена повестка дня заседания правления СЖС, которое пройдет 29 июня в Кисловодске.

Источник: Свое ТВ, Ставропольский край