Женщину из Татарстана будут судить за сообщение о коронавирусе в WhatsApp

Полицейские нашли жительницу Нижнекамска, которая распространяла фейки о коронавирусе. Она записала голосовое сообщение о том, что Нижнекамск собираются закрыть из-за инфекции и разослала его нескольким знакомыми в WhatsApp.

«У меня у мужа сестра родная в реабилитации работает, у них пресс-конференцию проводили. В общем, она говорит, что наш город на днях закроют на две недели на карантин. Попросили закупиться продуктами», — говорилось в сообщении.

Войс разлетелся по чатам и пользователям. Когда женщина узнала о произведённом её сообщением эффекте, она рассказала знакомым, что это неправда и даже пришла в местную телекомпанию «НТР 24», чтобы опровергнуть фейк.

Сейчас автор голосового сообщения ожидает суда, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

19 марта 2020 года жительница Нижнекамска привлечена к административной ответственности по факту распространения ею недостоверной информации по ч.9, ст.13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», — рассказали в полиции.

По этой статье женщине грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.