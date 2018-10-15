Депутат Жигарев подал к ВГТРК иск о защите деловой репутации

Депутат Сергей Жигарев подал иск к ВГТРК о защите деловой репутации. Он требует опровергнуть информацию, распространенную ВГТРК, взыскать 1 тысячу рублей компенсации и возместить 21 тысячу рублей судебных расходов, уточнил представитель суда. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Савеловского районного суда Москвы

Иск был зарегистрирован в конце августа, по нему уже прошло предварительное заседание.

Претензии истца вызвала информация, обнародованная ВГТРК 28 июля. В этот день в эфире программы «Дежурная часть» на входящем в холдинг телеканале «Россия 24» был показан сюжет, в котором шла речь о разбирательстве между депутатом Сергеем Жигаревым и моделью Ольгой Синтюревой, которую Жигарев обвинил в участии в краже у него крупной суммы денег.

Истец потребовал «признать несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство и деловую репутацию сведения, распространенные ВГТРК 28.07.2018», опровергнуть эту информацию и «взыскать расходы на оформление протокола обеспечения доказательств в размере 21600 р, 1000 р в качестве компенсации морального вреда», сообщила RNS пресс-секретарь суда. Она не уточнила, на опровержении каких именно сведений настаивает Жигарев.

В пресс-службе ВГТРК отметили, что холдинг не будет комменитировать исковое заявление до окончания судебных разбирательств и вынесения судебного решения