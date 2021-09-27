Ирина Жилавская — признанный лидер отечественного медиаобразования

Ирина Жилавская ушла из жизни 27 мая 2021 года (СOVID-19). Для всех, кто ее знал, это было настоящим шоком, так как Ирина Владимировна была полна сил, оптимизма и вдохновляла своими идеями многочисленных коллег.

Ирина Жилавская заведовала Кафедрой ЮНЕСКО по медийно-информационной грамотности и медиаобразованию граждан при МПГУ, а также была заведующей кафедрой медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования Московского государственного педагогического университета.

Почти 60 спикеров из 7 стран: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Финляндия, Мексика, Бразилия стали участниками конференции, посвященной ее памяти.

По мнению Владимира Тулупова, декана факультета журналистики Воронежского государственного университета, Ирина Жилавская активно продвигала идеи медиаобразования в своих статьях и выступлениях на многочисленных конференциях. «Работая над докторской диссертацией, она попросила меня быть ее научным консультантом. Но я отказался, потому что посчитал, что она давно уже самодостаточный ученый и не нуждается ни в каком консультировании. Ирина Владимировна подготовила докторскую диссертацию, сдала все документы для защиты, которая была назначена на 15 сентября, а 27 мая ее не стало. Это шок для нас всех».

В России медиаобразования как социального института пока не существует, поэтому Ирина Жилавская активно продвигала идеи западных медиаисследователей. Она шла во многом от Маклюэна и его единомышленников, создавая отечественную школу медиаобразования.

Татьяна Владимирова, доктор педагогических наук, директор Института журналистики МПГУ, назвала Ирину Жилавскую своим учителем и вдохновителем и отметила, что кафедра медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования Московского государственного педагогического университета будет носить имя Ирины Жилавской, а ее докторская диссертация и монография будут обязательно опубликованы.

Дочери Ирины Владимировны сейчас наполняют сайт Ирины Жилавской. В нем будут все ее статьи, монографии, учебные пособия по теме медиобразования и информационной грамотности. Будет там также раздел с выступлениями и видеоматериалами. Сейчас уже есть страница на сайте «Код памяти», где коллеги и друзья могут оставить свои отзывы о совместной работе с Ириной Жилавской.

«Чтобы продолжить дело мамы мы с сестрой приняли решение учредить премию в области медиобразования имени Ирины Жилавской. В этом году эта премия будет вручаться одному из лучших медиапедагогов конкурса «Медиапедагог года», организованного Ассоциацией специалистов медиаобразования. Лауреатами премии могут стать участники из России и стран СНГ», — сказала Ольга Жилавская.

Несколько лет назад Ирина Жилавская подготовила специально для ЖУРНАЛИСТА статью о том, как медиобразованию учат на журфаке. В знак памяти об Ирине Владимировне сегодня мы публикуем эту статью повторно.

Светлана Распопова

Медиаобразование на журфаке. Для чего?

Слияние двух университетов — Московского педагогического и Московского гуманитарного имени М. А. Шолохова — породило проблему переосмысления журналистского образования в педагогических вузах.

Исторически появление такого специфического направления подготовки как журналистика в образовательных учреждениях, нацеленных на подготовку учителей школы, было вызвано необходимостью расширения спектра предложений будущим абитуриентам. В меньшей мере это продиктовано потребностями рынка, притом, что качество образовательных услуг в сфере массмедиа в педагогических вузах часто оставляет желать лучшего.

Современная ситуация на медиарынке осложняет этот процесс еще и тем, что специалисты медиаотрасли сегодня все больше дистанцируются по отношению к классической филологии, на базе которой, как правило, и были созданы в педвузах кафедры журналистики; медиасфера становится все более технологичной и многопрофильной, рынок требует мультимедийного конвергентного специалиста. Традиционная же цель педагогических вузов заключается в подготовке не менее высококлассных специалистов, но для иной, исторически и концептуально более консервативной отрасли экономики.

Однако сегодня в социокультурном пространстве наметились благоприятные условия для органичной интеграции журналистики и педагогики на медиаобразовательной основе. Современные тенденции в развитии образования и массмедиа таковы, что они позволяют переосмыслить этот синтез в педагогическом вузе и получить высококвалифицированных специалистов, способных работать и в той, и в другой отрасли одинаково профессионально.

Это происходит по многим причинам. С одной стороны, педагогика выходит за рамки школы, начинает активно осваивать медиапространство и медиатехннологии. С другой стороны, СМИ, журналистика сегодня получают новые импульсы от воздействия медиаактивной аудитории. У СМИ появляется потребность в реализации своего медиаобразовательного потенциала.

В нашем Институте журналистики, коммуникаций и медиаобразования МПГУ все студенты прекрасно понимают, почему в современном мире СМИ должны повернуться лицом к своей аудитории и вплотную вместе с ней заняться медиаобразованием. Когда-то это было самодеятельностью отдельных энтузиастов, а сегодня медиаобразовательные проекты СМИ становятся осознанной необходимостью, своеобразным инструментом самосохранения для медиаотрасли. Проблема в том, что непрофессиональные авторы сегодня размывают представление о профессиональной деятельности журналиста. В массовом сознании все, кто производят тексты — журналисты и, главным образом, «плохие» журналисты. Поэтому медиаобразование блогеров, редакторов групп в социальных сетях, контент-менеджеров, всех народных корреспондентов — актуальнейшая задача журналистики.

В качестве выпускной квалификационной работы мы вместе со студентами создаем медиапроекты, многие из которых носят медиаобразовательный характер. Это сайты для молодых журналистов, журналы, методические пособия, серии телерепортажей, радиопередачи, документальные фильмы.

Для более качественной и профессиональной работы преподаватели института разработали для студентов учебное пособие «Медиапроект как выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки «Журналистика». В нем содержится определение понятия «медиапроект как выпускная квалификационная работа», раскрыты его типы и характеристики, представлены формы медиапроектов и основные требования к их разработке. Подробно описаны технологическое обеспечение, структура и процесс планирования медиапроекта как выпускной квалификационной работы, дан паспорт проекта. Особое внимание уделено характеристике медиапродукта как результата реализации медиапроекта. Все структурные элементы пособия снабжены дидактическими материалами.

Ученические медиапроекты в перспективе становятся основой для бизнес-проектов, дистанционных ресурсов, программ по медиаобразованию, курсов, тренингов и квестов, современных площадок для самореализации.

Таким образом, в стенах педагогического вуза появляется общая предметная область в виде медиаобразования, которая естественным образом связывает медиа и образование, журналистику как профессиональную деятельность в сфере медиа и педагогику.

Ирина Жилавская,

зав. кафедрой ЮНЕСКО медиа-информационной грамотности

и медиаобразования граждан,

МПГУ