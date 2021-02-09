Жилеты, нарукавные повязки и бейджи могут стать официальными опознавательными знаками для журналистов

Роскомнадзор получил предложения от МВД, Росгвардии и Союза журналистов России об отличительных знаках представителя СМИ на публичных мероприятиях. Они могут быть приняты либо с 1 марта, либо с 1 сентября, об этом сообщили «Интерфаксу».

Ведомство передает, какие конкретные предложения были выдвинуты: «Среди обсуждаемых вариантов – отличительный знак в виде надписи «ПРЕССА», размещённой на специальной карточке (бейдже), специальном жилете (неонового зелёного цвета) и нарукавных повязках журналиста. Бейдж журналиста должен содержать информацию о свидетельстве регистрации СМИ, которое он представляет».

Приказ вступит в силу после прохождения оценки регулирующего воздействия, согласования Минэкономразвития и регистрации в Минюсте.