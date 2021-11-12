Жириновский подал в суд на «Дождь»* из-за обвинений в домогательствах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал иск в Останкинский районный суд Москвы на телеканал «Дождь»* и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за того, что тот обвинил депутата в сексуальных домогательствах. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Претензии Жириновского связаны с постом Давлетгильдеева, опубликованным в Facebook в марте 2018 года. В нем журналист обвинял политика в домогательствах. По словам политика, автор поста распространил недостоверную информацию, порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию.

Затем, как указывает в иске Жириновский, Давлетгильдеев повторил это заявление в эфире «Дождя»*, а сам телеканал продолжил распространять порочащую информацию. В этом случае претензии лидера ЛДПР связаны с эфиром программы Hard Day’s Night, во время которого его спрашивали о домогательствах к журналисту.

Политик потребовал обязать «Дождь»* и Давлетгильдеева опубликовать опровержение, а также взыскать с них по десять миллионов рублей компенсации морального вреда.

В 2018 году, после публикации поста, тогдашний вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев назвал заявление журналиста оскорбляющим всю фракцию.

*Внесен в реестр СМИ-иноагентов