Житель Петербурга подал иск на Первый канал из-за негативного контента

Петербуржец Игорь Мирзоев подал иск к АО «ПЕРВЫЙ КАНАЛ». Он требует от компании 10 миллионов рублей на возмещение морального вреда и 500 тысяч рублей на расходы на психолога.

Он заявляет, что контент «Первого канала» оказал негативное влияние на психическое здоровье, из-за чего Игорь впал в депрессию. Из-за новостей о преступлениях, военных конфликтах и техногенных катастрофах у петербуржца появились панические атаки и навязчивые мысли. Ему понадобилось ходить к психологу шесть месяцев на реабилитацию.

Мирзоев планирует взыскать деньги с телеканала на основании пункта 1 статьи 151 ГК РФ за причинение гражданину морального вреда. «Полагаю, что Ответчик нарушает мои личные неимущественные права, причиняя нравственные страдания, а также имущественные, выраженные в прямых расходах на восстановления психологического благополучия», — сказано в иске.