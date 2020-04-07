Жители малых городов и сёл изменили рейтинги развлекательных телеканалов

Переход на новую метрику по базовой аудитории среди всех зрителей от четырех лет за первый квартал 2020 года показал, что среди главных бенефициаров расширения панели телеизмерений в России до малых городов и сел оказались НТВ, ТВ-3 и «Пятница». Именно эти телеканалы получили двузначный рост, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в крупном телехолдинге.

Прирост показателей рейтинга в процентах ощутили «Муз ТВ» («ЮТВ Холдинг»), «Звезда» и «Карусель», а также РЕН, СТС и «Домашний». При этом крупнейшие же федеральные каналы «Первый» и «Россия 1» расширили аудиторию всего на 4%. Ранее телеканалы уже заявляли, что с введением новой панели ожидают роста показателей на двузначные числа в процентах, и, как следствие, к восстановлению уже несколько лет падающего рекламного рынка.

Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что телесмотрение выросло в большей степени среди молодых возрастных групп, которых не хватало каналам. В частности, увеличилась популярность определенных жанров и программ — остросюжетных сериалов в прайм-тайм и дневных шоу.

Телеканалы, 20 лет ориентировавшиеся именно на крупные города, сейчас должны опираться на новые данные и подстраиваться под телезрителя. Например, телеканал «Ю» под новую панель сократил зарубежные программы, популярные в мегаполисах форматы о путешествиях и стиле жизни и наращивает показ реалити про обычных людей, таких как «Беременна в 16». Программная стратегия «Муз-ТВ» также изменилась в сторону наращивания объема русскоязычного контента.

Заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев считает, что сравнение данных пока не имеет практического смысла из-за несопоставимого размера выборки в больших и малых городах. Кроме того, из-за самоизоляции резко сменился профиль аудитории.

Напомним, переход на новую измерительную панель с учетом зрителей во всех населенных пунктах страны состоялся в начале 2020 года, до тех пор реклама продавалась по рейтингам только в городах с населением от 100 тыс. жителей. Однако новые данные официального измерителя Mediascope пока не публикуются.