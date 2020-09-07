Жители Мордовии стали чаще оформлять подписку на печатные издания онлайн

В период пандемии жители республики стали выписывать газеты и журналы без посещения почтовых отделений. За первое полугодие 2020 года читатели получили на дом более 10 тысяч газет и журналов.

Региональные газеты и журналы стали самыми популярными среди всех изданий, оформленными онлайн. Всего в перечне присутствуют 37 республиканских и районных изданий, которые выпускают на территории Мордовии. Наиболее часто онлайн-подписку оформляют жители Саранска, а также Ковылкинского и Атяшевского районов.

По словам заместителя генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона, старшее поколение все чаще прибегает к онлайн-подпискам. «В 2020 году по сравнению с 2019 она увеличилась на 22,5%», — отмечает Мандрон.

За первое полугодие 2020 в России оформлено онлайн-подписок на сумму 85,6 млн руб., что на 106% больше за аналогичный период годом ранее.