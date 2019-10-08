Жительниц Амурской области оштрафовали по закону о фейках за сообщения о последствиях наводнения

Двум жительницам Амурской области выписали штраф по закону о фейковых новостях (часть 9 статьи 13.15 КоАП) за сообщения в WhatsApp о заражении почвы цианидом из-за наводнения, сообщает «МБХ медиа». Селемджинский районный суд постановил, что Т.Тоушкина и Е.Селезнева должны выплатить по 15 тысяч рублей. Женщины признали свою вину, но из-за тяжелого материального положения попросили минимальный размер штраф.

Тоушкина и Селезнева публиковали недостоверные сведения в нескольких группах WhatsApp. Они сообщали, что уровень цианида в почве превышен на 200−300 %. При этом экспертизы, проведенные Центром лабораторного анализа, опровергли данную информацию.

По словам женщин, они увидели сообщения в других группах и просто переслали, поскольку «переживали за своих родственников», которые живут в затопленных районах.

Дела о фейковых новостях были возбуждены после проверки местной прокуратуры.