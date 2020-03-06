Журналисты на войне. Юрий Жуков: «Я ничего не придумывал. Я видел»

Работать журналистам приходилось много и где придется. В распоряжении по редакции от 30 октября 1941 года говорилось, чтобы по сигналу «Воздушная тревога» все работники спускались в бомбоубежище, при этом захватывали с собой необходимые папки с рукописями и продолжали работу.

Юрий Александрович не засиживался в редакции, а часто выезжал в воинские части. Он писал о том, что происходило на фронтах, с первых дней войны и до победного мая. Это очень большой по объему журналистский труд. Но особо он выделял при разговоре события на Курской дуге, много рассказывал о танкистах-катуковцах, с которыми ему посчастливилось познакомиться на военных дорогах. Юрий Жуков часто бывал у них, он смог создать в танковой армии актив, который вел с ним постоянную переписку. Его приезду радовались, с ним, как с верными другом, бойцы делились своими впечатлениями. По сути, фронтовой корреспондент создал летопись славных дел Первой гвардейской танковой армии М. Е. Катукова. А первое знакомство журналиста и танкистов состоялась под Москвой.

***

9 ноября 1941 года, за неделю до нового наступления гитлеровцев под Москвой в районе Клина, Солнечногорска, Каширы, Юрий Жуков побывал в действующих советских частях, которые сражались в районе Волоколамского шоссе. Это была четвертая танковая бригада полковника М. Е. Катукова. «В те дни Катуков с двумя десятками своих машин прикрывал москвичей, как щитом, на Волоколамском шоссе, у деревни Чесмена, и мы были ему вдвойне признательны — и как москвичи, и как журналисты, для которых деятельность танкистов Катукова была неисчерпаемым источником самых удивительных сюжетов».

Начиная с этой встречи, Юрий Жуков постоянно следит за боевыми делами танкистов, проходит с ними трудными дорогами войны до западных границ СССР, разделяет с ними фронтовой быт. В таком постоянстве были, конечно, и свои преимущества — он хорошо знал положение в частях, знал о предстоящих передвижениях, на его глазах происходило формирование самой Первой танковой армии. Танкисты очень хорошо проявили себя в боях под Москвой, они применили новую тактику — танковые засады. За успешные действия командиру было присвоено звание «генерал-майор», а танковая бригада получила звание «гвардейская».

***

К лету 1942 года обстановка в редакции «КП» намного улучшилась — вернулись из эвакуации многие сотрудники, и у заведующего отделом фронта Юрия Жукова появилась возможность выезжать в более отдаленные действующие части.

— В июне 1942 года я стал разыскивать своих старых друзей-гвардейцев Катукова. След их отыскал опять на центральном участке — Брянском фронте. Теперь Катуков командовал уже танковым корпусом. На этом фронте ожидались важные события, и подготовка к ним проходила в строжайшей тайне. И корреспонденту пришлось изрядно поколесить по фронтовым дорогам, прежде чем он попал к гвардейцам.

Юрий Александрович достал исписанные листки:

— Вот все тут по часам записано.

— Это из фронтовых дневников?

— Да, коллега. Готовился к встрече с вами и сделал из дневников вот эти записи — освежил даты, как-никак более 30 лет прошло. — Да, все правильно — из Москвы я выехал 15 июня 1942 года.

До Ельца он добрался «на тряском пропыленном грузовике, который был в распоряжении военкора «Красной звезды» Василия Коротеева». И сразу же корреспондент пытается узнать на командном пункте, где располагается штаб Первой танковой гвардейской армии. Но все делали вид, что им ничего не известно.

«Можно было подумать, что танковых частей на фронте нет и в помине», — писал в своих воспоминаниях Ю. Жуков. Вот какой разговор состоялся в штабе танковой армии между генералом Лизюковым и журналистом — командарм наверняка должен был знать, где находится Катуков:

— Статью «Искусство побеждать»? Для «Комсомольской правды»? Но об этом должны писать полководцы.

— Вероятно, именно поэтому меня направили к вам…

— Сожалею, но очень занят.

— Будете ли вы здесь ночью?..

— Нет.

— Не скажете ли вы, где Катуков?

— Нет.

— Давно ли вы его видели?

— Вчера.

— Где же мне узнать, где Катуков?

— У компетентных лиц.

— Но мне удалось присоединиться к группе фронтовых операторов, — рассказывал мне Юрий Александрович. — У них было разрешение на посещение танкистов Катукова.

И сразу же в газете появляются через короткие промежутки времени его репортажи — «Танкисты дают отпор», «Бронированный рубеж», «Удар» («КП», 1942. 8 июля, 10 июля, 16 июля). Три материала на одну и ту же тему, но как по-разному раскрывает ее журналист. Если учесть еще и то, что Жуков в войну писал почти только о танкистах, то, действительно, удивляешься его неиссякаемому запасу художественных образов, приемов, его интересным журналистским находкам.

Вот репортаж «Удар»: «Это бой был за лес: немцев выживали из укрепления, и что осталось в лесу после боя: на сочной примятой траве — обрывки берлинских газет. Рассыпаны узкогорлые немецкие патроны. Обглоданные гусеницами танков деревья плачут последними соками, распространяя густой терпкий запах. Все перерыто, перевернуто. Да, немцам было здесь жарко».

А вот как он описывает поле боя: «Тургеневский пейзаж. К нему военные поправки: холм, поросший дубравами, — высота Н., густая нива, изрытая воронками, — передний край, тихая серебряная река — водный рубеж. В этом красивом уголке идут кровопролитные бои. Одна из танковых частей стальной стеной преградила путь немцам. Эту стену не в силах пробить враг, потому что он не нашел еще такого оружия, которое смогло убить в советском человеке мужество».

Меня очень удивили вот эти строки: «Иссушающий зной спал, и на броне танков, на стволах орудий крупными каплями выступает роса. В зарослях дубняка сонно разговаривают птицы, шуршит сухой травой шальной заяц, бежавший с переднего края».

В одной из бесед я спросила Юрия Александровича, когда он успел «схватить» такие детали? Ведь бой поглощает все: время, внимание, силы журналиста.

— И роса, и заяц были. Знаешь, коллега, — сказал он, — когда бой стихал, иногда стояла такая непривычная тишина, что начинаешь вокруг замечать все.

***

В конце июля Юрий Жуков возвращается в редакцию. Его фронтовой дневник пополнился новыми фактами, новыми именами. Работа в редакции в самые трудные месяцы первого года войны, когда фашисты рвались к Москве, и работа на Брянском фронте, непосредственно в действующих частях, были важными этапами в военной биографии корреспондента. Они закалили его, подготовили к новым трудным испытаниям — боям на Курской дуге.