ЖурDom и Urban Look закрыты

«Портал Urban Look приостанавливает свою работу и больше обновляться не будет. Спасибо всем, кто был с нами все это время!» — написала на своей странице в Facebook его редактор Екатерина Степанова.

В ответ на вопрос относительно причин закрытия, она ответила, что так решил учредитель.

«Лениздат» связался с Алексеем Яушевым, которому и принадлежал Urban Look. Он подтвердил информацию, добавив, что одновременно перестал обновляться и другой его портал — «Журдом».

Причина закрытия, о которой поведал собеседник, — это усталость от тематики.

Бывший петербургский журналист (работал в частности на «Фонтанке.ру» и в других проектах), Алексей переехал в Москву. По его словам, он инвестировал собственные средства в портал о СМИ «Журдом», выходивший с 2010 года. А чуть позже, в 2014 году, появился и Urban look, посвященный развитию городов.