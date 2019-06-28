Журфак МГУ начинает пятый сезон открытых лекций в Парке Горького

1 июля факультет журналистики МГУ и Парк Горького открывают пятый сезон образовательного проекта «Школы журналистики на свежем воздухе». В рамках лектория выступят ведущие преподаватели, выпускники факультета и журналисты-практики. Своим взглядом на самые актуальные проблемы СМИ и медиа поделятся спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, радио- и телеведущая Алла Довлатова, ведущие телеканала «Пятница», MTV и другие.

Курс откроет декан факультета журналистики МГУ, профессор, член-корреспондент РАО Елена Вартанова.

В лекции «Цифровая журналистика: перспективы и вызовы» она расскажет, как меняется роль аудитории, кто формирует сегодня повестку дня, почему уровень доверия к традиционным СМИ зачастую уступает уровню доверия к новым медиа и как меняется экономика медиа в условиях трансформирующейся медиасреды.

Программа лектория и подробная информация будут размещены на официальном сайте факультета журналистики МГУ и Парка Горького.

Подробности

Место проведения: летний кинотеатр «Пионер» в Парке Горького.

Начало лекции в 19:00

Вход на лекции свободный, без предварительной регистрации.

Контактная информация: +7 (915) 895-57-12, journ-press@yandex.ru.

Источник: Пресс-служба факультета журналистики МГУ

Фото: Александр Вершинин