Журфак МГУ проведет фестиваль школьных СМИ

Ежегодный Фестиваль школьных средств массовой информации на факультете журналистики МГУ состоится 9 апреля 2022 года.

Фестиваль школьных СМИ проводится при поддержке «Союза журналистов России» и Национальной ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ) в рамках комплексного проекта «Медиаобразование в школе», начатого по инициативе профессора Е.Л. Вартановой в 2008 году. В рамках Фестиваля проводится Конкурс медийных проектов, школьный Медиафорум, а также мастер-классы для участников Фестиваля и руководителей проектов, в том числе и в дистанционном формате.

На Конкурс принимаются печатные издания, телепроекты, радиопроекты, новостные ленты школьных веб-сайтов, проекты в социальных сетях, созданные учащимися совместно с учителями. Могут участвовать коллективы общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, детских домов и интернатов, а также организаций дополнительного образования. Конкурсный материал от межшкольных объединений и домов детского творчества оценивается отдельно.

Конкурс проводится по шести направлениям:

— «Школьное периодическое печатное издание»

— «Школьный телепроект»

— «Школьный радиопроект»

— «Школьное интернет-СМИ»

— «Школьное фото»

— «Школьный проект в социальных сетях».

Участники могут участвовать одновременно во всех направлениях. На конкурс принимаются материалы, подготовленные не раньше января 2021 года.

Для регистрации необходимо подать заявку на портале «‎Ломоносов».