Журфак МГУ проведет фестиваль школьных СМИ

Ежегодный Фестиваль школьных средств массовой информации на факультете журналистики МГУ состоится 9 апреля 2022 года.
Фестиваль школьных СМИ проводится при поддержке «Союза журналистов России» и Национальной ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ) в рамках комплексного проекта «Медиаобразование в школе», начатого по инициативе профессора Е.Л. Вартановой в 2008 году. В рамках Фестиваля проводится Конкурс медийных проектов, школьный Медиафорум, а также мастер-классы для участников Фестиваля и руководителей проектов, в том числе и в дистанционном формате.
На Конкурс принимаются печатные издания, телепроекты, радиопроекты, новостные ленты школьных веб-сайтов, проекты в социальных сетях, созданные учащимися совместно с учителями. Могут участвовать коллективы общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, детских домов и интернатов, а также организаций дополнительного образования. Конкурсный материал от межшкольных объединений и домов детского творчества оценивается отдельно.
Конкурс проводится по шести направлениям:
— «Школьное периодическое печатное издание»
— «Школьный телепроект»
— «Школьный радиопроект»
— «Школьное интернет-СМИ»
— «Школьное фото»
— «Школьный проект в социальных сетях».
Участники могут участвовать одновременно во всех направлениях. На конкурс принимаются материалы, подготовленные не раньше января 2021 года.
Для регистрации необходимо подать заявку на портале «Ломоносов».
Источник: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова