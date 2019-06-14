Журфак МГУ запускает учебную программу «Медиакоммуникации»

В базовую часть программы для бакалавров войдут новые для факультета дисциплины: «Основы высшей математики», «Статистика и анализ данных», «Сценические искусства», «Основы программирования» и другие.

Программа ориентирована на подготовку востребованных на рынке специалистов, которым предстоит работать в условиях цифровой среды в учреждениях разного профиля — в коммерческих компаниях, государственных организациях, организациях культурной индустрии (музеях, галереях, театрах и пр.), науки и образования:

• продюсеров мультимедийных проектов,

• контент-менеджеров,

• копирайтеров,

• SMM-специалистов,

• специалистов по визуальной коммуникации,

• трафик менеджеров,

• редакторов сайтов,

• видеографов.

Декан факультета журналистики МГУ, член-корреспондент РАО, профессор Елена Вартанова:

Обучение медиакоммуникациям — это освоение большого объема фундаментальных знаний и выполнение разнообразной проектной работы по созданию контента и услуг для цифровой среды. Это не совсем журналистика в смысле создания общественно-значимой повестки дня и освещения актуальных событий, а новый важный сегодня пласт работы по информационному сопровождению и продвижению в цифровой медиасреде самых разных предприятий. Это работа по завоеванию цифрового внимания аудитории, созданию цифровых репутаций компаний и людей и предупреждению цифровых рисков в современном обществе.

Теоретический фундамент программы разрабатывался в течение последних трех лет с учетом новейших научных исследований цифровых медиа в контексте современных подходов академической среды в России и зарубежных странах.

Образовательный стандарт МГУ по медиакоммуникациям оригинален и учитывает последние тенденции как в академической науке, так и на рынке труда. Программа создана с учетом запроса медиапредприятий на расширение направлений высшего образования в условиях трансформации классической журналистики и по итогам экспертных советов на факультете журналистики МГУ.

Для поступления по программе «Медиакоммуникации» необходимы следующие ЕГЭ: русский язык, литература и обществознание. Продолжительность обучения составит 4 года. Подать документы на направление можно будет уже с 20 июня 2019 года.

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