Журфак УрФУ покидает декан Борис Лозовский

В Екатеринбурге директор департамента «Факультет журналистики» УрФУ Борис Лозовский покидает свой пост. По данным «Ура.ру» эту информацию подтверждает сам декан факультета.

Борис Лозовский возглавлял факультет журналистики более 30 лет. Во время его руководства выпустились известные журналисты, которые сейчас работают и возглавляют не только местные СМИ, но и федеральные.

Сам Борис Николаевич Лозовский является выдающимся журналистом. Он удостоен высшей награды союза журналистов – «Золотое перо России», а также является лауреатом премии правительства РФ в области печатных СМИ. Кроме этого, Борис Лозовский постоянный член жюри различных фестивалей и конкурсов.

По какой причине декан не собирается и дальше руководить факультетом на данный момент неизвестно. В ближайшее время должна появиться более подробная информация.

Фото: oblgazeta.ru